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الرابطة1- الجولة 11- نتيجتا لقاءي السبت

Samedi 07 Decembre 2019

Samedi 07 Decembre 2019
وات - في ما يلي نتيجتا لقاءي الدفعة الاولى من مقابلات الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:

السبت 7 ديسمبر 2019


في جرزونة النادي البنزرتي 1 وسام بوسنينة (87) نجم المتلوي 1 برهان الحكيمي (13)

في بن قردان اتحاد بن قردان 0 النادي الافريقي 0


الاحد 8 ديسمبر 2019

في ملعب سليمان (س14) مستقبل سليمان - هلال الشابة (مختار دبوس)

في ملعب صفاقس (س18) النادي الصفاقسي - الملعب التونسي (اسامة رزق الله)

في ملعب تطاوين (س14 دون حضور الجمهور) اتحاد تطاوين - شبيبة القيروان (سليم بالاخواص)

الاربعاء 11 ديسمبر 2019

في ملعب حمام سوسة (س14) النجم الساحلي - نادي حمام الانف (خالد قويدر)

ملاحظة / سيتم تعيين مباراة الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري لاحقا.

  
  
     
  

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