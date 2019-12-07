الرابطة1- الجولة 11- نتيجتا لقاءي السبت

Samedi 07 Decembre 2019



وات

- في ما يلي نتيجتا لقاءي الدفعة الاولى من مقابلات الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:في جرزونة النادي البنزرتي 1 وسام بوسنينة (87) نجم المتلوي 1 برهان الحكيمي (13)في بن قردان اتحاد بن قردان 0 النادي الافريقي 0في ملعب سليمان (س14) مستقبل سليمان - هلال الشابة (مختار دبوس)في ملعب صفاقس (س18) النادي الصفاقسي - الملعب التونسي (اسامة رزق الله)في ملعب تطاوين (س14 دون حضور الجمهور) اتحاد تطاوين - شبيبة القيروان (سليم بالاخواص)في ملعب حمام سوسة (س14) النجم الساحلي - نادي حمام الانف (خالد قويدر)ملاحظة / سيتم تعيين مباراة الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري لاحقا.