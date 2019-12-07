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الحبيب الجملي ينفي صحة التسريبات المتعلقة بتشكيل الحكومة

Samedi 07 Decembre 2019

Samedi 07 Decembre 2019
وات - نفى رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، اليوم السبت، صحة التسريبات المتعلقة بتشكيل الحكومة وصحة الأسماء الواردة فيها.

وأضاف الحبيب الجملي ، في مقطع فيديو نشره على صفحته على أحد مواقع الميديا الاجتماعية، أنه بصدد فحص السير الذاتية للمترشحين من غير المنتمين للأحزاب مشيرا إلى أنه لم يتلق إلى حد الآن ترشيحات الأحزاب التي ستشارك في الحكومة.


وفي ذات السياق أفاد بأنه سيخصص الأسبوع المقبل للنظر في السير الذاتية للفريق الحكومي المرتقب مؤكدا حرصه على على أن يتوفر في هذا الفريق الكفاءة والنزاهة والقدرة على قيادة مختلف الملفات بما يتناسب مع المرحلة التي تمر بها البلاد.

وعبر عن أمله في أن يتم الإعلان رسميا عن تشكيلة الحكومة وتقديمها للبرلمان في بداية الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن عديد الصفحات على مواقع الميديا الاجتماعية وعددا من وسائل الإعلام تناقلت منذ الليلة الماضية أخبارا تخص التشكيلة الحكومية المرتقبة .

ويخوض رئيس الحكومة المكلف مشاورات مع عدد من السياسيين والشخصيات العامة منذ 19 نوفمبر المنقضي بغرض تشكيل حكومة لقيادة المرحلة المقبلة.


  
  
     
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 193964

Mandhouj  (France)  |Samedi 07 Decembre 2019 à 13h 00m |           
مزروبين ، حبوا يعطوك فكرة فقط !!! 😂

المهم مواصلة النظر و احترام الاجال الدستورية.



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