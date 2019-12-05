العنف النفسي و اللفظي ضد المرأة من أبرز أشكال العنف المسلط على المرأة خلال سنة 2018

Jeudi 05 Decembre 2019



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- شكل العنف النفسي و اللفظي ضد المرأة أبرز أشكال العنف المسلط على المرأة خلال سنة 2018 بحسب المؤشرات التي جمعها مرصد النوع الإجتماعي وتكافؤ الفرص بمركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة "الكريديف" مقارنة بباقي أشكال العنف.وأبرزت الخبيرة المختصة في الاحصاء في النوع الاجتماعي هالة والي ملاك خلال ندوة للكريديف خصصت اليوم الخميس للكشف عن نتائج هذه المؤشرات التي تم استقاؤها من وزارة العدل لسنة 2018 أن عدد القضايا المتعلقة بممارسة العنف اللفظي ضد المرأة بلغت 3620 قضية مقابل 3370 قضية عنف جسدي و511 قضية عنف جنسي.و أضافت أن مؤشرات وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2018 كشفت أن 55 بالمائة من النساء التي يقع التكفل بهن من قبل هياكل الوزارة هن ضحايا العنف النفسي والجسدي و 32 بالمائة بالنسبة للعنف الاقتصادي و الجنسي.أما بالنسبة لوزارة المرأة و الأسرة الطفولة و كبار السن فقد بينت المؤشرات لسنة 2018 أن 3620 من الشكاوى التي تصل على الرقم الاخضرتتعلق بالعنف اللفظي و3370 تتعلق بالعنف الجسدي و511 تتعلق بالعنف الجنسي حسب الخبيرة.من جهتها أوضحت المديرة العامة "للكرديف" نجلاء علاني بوحولة أن مرصد النوع الاجتماعي وتكافؤ الفرص انطلق منذ سنة 2015 بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في اطار برنامج مساواة المدعوم من الاتحاد الأوروبي بجمع هذه المؤشارات ومعالجتها انطلاقا من السجلات الادارية التابعة لخمس وزارت هي المرأة و الصحة والشؤون الاجتماعية والعدل والداخلية وذلك بهدف ارساء استراتجية وطنية لإنتاج المؤشرات الخصوصية المتعلقة بالعنف المسلط على النساء.و أشارت الى أن الكريديف كان قد نظم سنة 2016 العديد من الدورات التكوينية والورشات لفائدة عدد من ممثلي الوزارات الخمس المعنية حول كيفية انتاج هذه المؤشارات مشددة على ان المركز سيواصل دعم قدرات منتجي هذه المؤشرات خلال سنة 2020 ومرافقتهم ميدانيا حتى يتواصل انتاجها بصفة دورية وآلية.