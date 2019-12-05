الجمعية التونسية لمساندة الأقليات تدين العنف اللفظي العنصري الذي تعرضت له النائبة جميلة الكسيكسي

Jeudi 05 Decembre 2019
وات - أدانت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات اليوم الخميس العنف اللفظي العنصري "الخطير" الوارد في سياق جدل سياسي تحت قبة البرلمان والذي استهدف النائبة جميلة الكسيكسي عبر أوصاف تمس من كرامة الانسان.
ودعت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات في بيان لها تلقت (وات) نسخة منه كل الأطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني إلى التوحد ضد خطاب الكراهية والعنصرية والعنف الذي يمس من الكرامة الإنسانية والذي يمكن أن يدفع إلى نتائج وخيمة لا يحتملها المجتمع.
وأكدت الجمعية على أهمية النأي بالصراع السياسي عن كل أشكال العنف التي تؤول في تداعياتها إلى الفتنة والعنف في أخطر تمضهراته حسب تقديرها.
ولفتت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات في هذا السياق الى أن نضالها من أجل سن قانون يجرم العنصرية بمختلف أشكالها متواصل من أجل أن يتحول القانون إلى قيمة أخلاقية ضابطة للسلوك في الفكر والممارسة.
ودعت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات في بيان لها تلقت (وات) نسخة منه كل الأطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني إلى التوحد ضد خطاب الكراهية والعنصرية والعنف الذي يمس من الكرامة الإنسانية والذي يمكن أن يدفع إلى نتائج وخيمة لا يحتملها المجتمع.
وأكدت الجمعية على أهمية النأي بالصراع السياسي عن كل أشكال العنف التي تؤول في تداعياتها إلى الفتنة والعنف في أخطر تمضهراته حسب تقديرها.
ولفتت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات في هذا السياق الى أن نضالها من أجل سن قانون يجرم العنصرية بمختلف أشكالها متواصل من أجل أن يتحول القانون إلى قيمة أخلاقية ضابطة للسلوك في الفكر والممارسة.
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Par:aziz75 (France )
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