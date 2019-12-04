جولان المترو رقم 4 على سكة واحدة بين محطتي بوشوشة والسعيدية انطلاقا من غد الخميس

Mercredi 04 Decembre 2019



وات

- أفادت شركة نقل تونس أن حركة جولان المترو خط رقم 4 سيكون على سكة واحدة بين محطتي "بوشوشة" و"السعيدية" بداية من مساء غد الخميس (على الساعة التاسعة) إلى غاية الأربعاء 15 جانفي 2020 (على الساعة الخامسة صباحا).وأكدت الشركة، في بلاغ أصدرته الأربعاء، أن هذا الإجراء يأتي اثر اعتزامها القيام بأشغال على مستوى البنية التحتية بالمسلك المذكور (الخط رقم 4) التي تندرج في إطار تحسين البنية التحتية من أجل تأمين سلامة الجولان.