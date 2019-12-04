Radio Babnet Tunisie On Air: Kadhem Essaher - Hada El-Lon  

عبير موسي تؤكد مواصلة اعتصام نواب الحزب الدستوري الحر ''إلى حين صدور اعتذار رسمي عن كتلة حركة النهضة''

Mercredi 04 Decembre 2019

Mercredi 04 Decembre 2019
وات - رفضت عبير موسي، عضو مجلس نواب الشعب، رئيسة الحزب الحر الدستوري، التعليق على ما ورد في الندوة الصحفية للنائب عن حركة النهضة، جميلة دبش الكسيكسي، باعتبارها لم تطّلع بعدُ على ما ورد فيها من مواقف وتصريحات.

وتابعت موسي في تصريح صحفي، عشية اليوم الأربعاء من مقر البرلمان أين تواصل رفقة أعضاء كتلتها، اعتصاما مفتوحا كانوا شرعوا في تنفيذه منذ مساء أمس الثلاثاء بقاعة الجلسات العامة، أنها "تعرف جيدا سياسة الإخوان (في إشارة إلى حركة النهضة) التي ينطبق عليها المثل التونسي (ضربني وبكى .. سبقني وشكى).. "، ملاحظة أن "كل ما حدث خلال الجلسة العامة ليوم أمس، موثق في البث المباشر للتلفزة الوطنية وعلى صفحات التواصل الإجتماعي".


وكانت النائبة عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي، أكدت في ندوة صحفية عقدتها اليوم الأربعاء بقاعة الندوات بباردو، تمسكها باللجوء للقضاء وتتبع من شن عليها "حملة عنصرية" على شبكات التواصل الإجتماعي، من أعضاء الحزب الدستوري الحر، على خلفية رأيها الذي أبدته أثناء الجلسة العامة أمس الثلاثاء، رافضة تقديم اعتذاراتها عمّا صرحت به أثناء تلك الجلسة المخصصة للمصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2019، "إلا في صورة تقديم الحزب الدستوري الحر إعتذاره عما بدر من أعضائه خلال الجلسة من ألفاظ نابية تجاه حركة النهضة واتهامهم بالدواعش والإخوان".

من جهتها كانت عبير موسي أعلنت في وقت سابق أن الإعتصام المفتوح لأعضاء كتلة الدستوري الحر في قاعة الجلسات العامة، "متواصل في انتظار تطور الأوضاع، وإلى حين صدور بيان اعتذار رسمي من كتلة حركة النهضة".
كما أكدت إلغاء اجتماع لرؤساء الكتل واجتماع مكتب المجلس، مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي لم يلتحق اليوم بمكتبه، نظرا لتواجد نواب الدستوري الحر أمام مقر المكتب.
وشددت أنه في حال عدم صدور هذا الإعتذار، سيواصل نواب الدستوري الحر اعتصامهم المفتوح، مع التفكير في أشكال احتجاجية أخرى وإقرارها في الإبان.

وكانت أشغال اللجنة الوقتية للمالية بمجلس نواب الشعب، توقفت صباح اليوم الأربعاء، بسبب دخول نواب كتلة الدستوري الحر، المعتصمين بمقر البرلمان بباردو، قاعة الجلسة والدخول في جدال مع نواب حركة النهضة، تطور إلى حد تبادل الشتائم.

وقد قطعت عبير موسي أشغال الجلسة، رافضة مشاركة نواب النهضة في أي نشاط في المجلس، قبل تقديم الإعتذار في حق كتلتها.

  
  
     
  
cadre-96ef6ef5bfa3de272bb85d5e78a3cd89-2019-12-04 18:09:06






0 de 0 commentaires pour l'article 193799



En continu

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 | 7 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:16 07:16 05:44
13°
 13° % 100 :الرطــوبة
تونــس 10°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
13°-1020°-1120°-1220°-1218°-12
  • Avoirs en devises
    18755,3

  • (4 dec)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,15987 DT        1$ =2,85060 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 dec)   1054,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1575483238|193799 1523|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires