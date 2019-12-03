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رابطة ابطال افريقيا : تذاكر مجانية لانصار الترجي وشبيبة القبائل في الذهاب والاياب

Mardi 03 Decembre 2019

Mardi 03 Decembre 2019
وات - افادت الهيئة المديرة لفريق شبيبة القبائل الجزائري عن توصلها لاتفاق مع نظيرتها في الترجي الرياضي التونسي يقضي بتمكين أنصار الفريقين من تذاكر مجانية خلال مباراتي الذهاب بتونس والإياب بالجزائر ضمن دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم .
وقال الفريق الجزائري عبر صفحته على فايسبوك " في إطار العلاقة الرياضية المميزة بين شبيبة القبائل والترجي الرياضي التونسي سيستفيد عشاق النادي القبائلي من تذكرة مجانية مقدمة لحضور مباراة الفريقين في تونس".

وأوضح "جماهير النادي التونسي ستحصل على نفس المزايا في ملعب تيزي وزو خلال مباراة الإياب بين الفريقين" مؤكدا بالقول " التذاكر المجانية لمباراة الذهاب سيتم توزيعها من طرف بعثة الشبيبة في تونس على أن يتم تحديد مكان التوزيع وموعده في الساعات القليلة المقبلة " .


وكانت الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف) عينت ثلاثي تحكيم سينغالي لإدارة مباراة يوم الجمعة المقبل بملعب رادس بداية من الساعة الثامنة ليلا بين الترجي الرياضي وشبيبة القبائل لحساب الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات لرابطة الابطال الافريقية.
ويتركب طاقم التحكيم من الحكم ماغات ندايي والمساعدين الحاج سامبا وبنغورا نوها.

وكان الترجي فاز في الجولة الافتتاحية على الرجاء البيضاوي 2-0 يوم السبت الماضي بينما تغلب فريق شبيبة القبائل يوم الجمعة المنقضي على فيتا كلوب الكونغولي 1-0.
وتجمع المباراة الاخرى المبرمجة ليوم السبت المقبل بين نادي فيتا كلوب والرجاء البيضاوي.

  
  
     
  
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