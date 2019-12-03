توزر: الحماية المدنية تتدخل للسيطرة على حريق بالواحة القديمة خلف خسائر طفيفة

Mardi 03 Decembre 2019



وات

- نجحت فرق الحماية المدنية بتوزر، ظهر اليوم الثلاثاء، في السيطرة على حريق نشب في أحد أجزاء واحة توزر القديمة بالقرب من أحد الفضاءات السياحية، وفق ما أفاد به مصدر من الإدارة الجهوية للحماية المدنية صحفية (وات).وبحسب ذات المصدر فقد تم التدخل في وقت قياسي من نشوب الحريق الذي ما تزال أسبابه مجهولة، وتم استعمال شاحنتي إطفاء للغرض، ملاحظا أن الحريق خلّف خسائر طفيفة تمثلت في حرق 10 أصول نخيل، واحتراق 10 أمتار من سياج مشيّد بالجريد الجاف، فضلا عن 30 مترا مربعا من الأعشاب الجافة، وفق تأكيده.