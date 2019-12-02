والي باجة يقدّم استقالته

Lundi 02 Decembre 2019



وات

- قدّم والي باجة، سليم التيساوي، ظهر اليوم الاثنين، استقالته الى رئاسة الحكومة، وذلك "لاسباب شخصية"، وفق ما جاء في نص الاستقالة وحسب ما أكده المكلف بالاعلام بالولاية عبد الحق القرامي لصحفية "وات".وتأتي هذه الاستقالة بعد يوم واحد من الحادث الأليم الذي جدّ بمنطقة عين السنوسي بالجهة والذي أسفر عن مصرع 26 شابا وشابة، وإصابة قرابة 20 جريحا.وكان والي باجة قد اكد لصحفية"وات" فى آخر تصريح له على رأس الولاية انه يرجح ان يكون الحادث قد جدّ بسبب خلل بالحافلة او الافراط فى السرعة معتبرا حالة الطريق عادية.