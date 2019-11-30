على المستثمرين الأردنيين الاستفادة من تجربة تونس في قطاع الزيتون (رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين)

Samedi 30 Novembre 2019
وات - دعا رئيس جمعيّة رجال الاعمال الاردنيين، حمدي الطباع المستثمرين الاردنيين الى الاستفادة من تجربة تونس الرائدة في قطاع الزيتون وانتاجه معبرا عن رغبة الاردن ان تستقبل اي أساليب تقنية جديدة تساعد الفلاح على تحسين مستوى القطاع.
وأكّد خلال المنتدى الاقتصادي التونسي الاردني المنتظم، السبت، بالعاصمة الاردنية عمان، ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية الواعدة، لاسيما، الطاقات المتجددة والرعاية الصحيّة والمقاولات والنسيج والقطاع الفلاحي الاردني على تحسين مستوى هذا القطاع.
وأبرز أنّ تونس، تمثّل بالنسبة للمستثمرين الاردنيين بوابة الاردن الى السوق الاوروبية والافريقية بينما تعتبر الاردن بوابة للصادرات التونسية نحو العراق وفلسطين واسواق الخليج العربي.
ولاحظ انه على الرغم من ان الاردن وتونس اعضاء في اتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى واتفاقية اغادير الا ان حجم التجارة البينية وحجم الاستثمارات المتبادلة دون مستوى الطموحات ولا يعكس قدرات وميزات كلا البلدين.
وأوضح في هذا الخصوص أن أبرز الصعوبات، التي تحول دون تطوير التبادل التجاري بين البلدين، تتمثّل، خصوصا، في غياب خط بحري يربط بين الاردن وتونس.
وتهم هذه العوائق، أيضا، الجوانب الاجرائية والجمركية خاصّة على مستوى تسجيل الدواء الاردني في السوق التونسيّة علاوة على الصعوبات المتعلّقة بالتعاملات المصرفية اللازمة لغايات التبادل التجاري بين البلدين.
ولتذليل كافّة الاشكالات، الحائلة دون تدفق الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، اطلقت جمعيّة رجال الأعمال الاردنيين منصّة الكترونية تحت اسم "مجلس الاعمال الاردني التونسي" على شبكة الانترنات يمكن لكافة المهتمين الاطلاع من خلالها على مختلف التشريعات والتوصيات، التي تهم الجانبين.
يشار الى ان وفد من رجال الاعمال التونسيين يؤدي زيارة الى عمان من 29 نوفمبر الى 04 ديسمبر 2019 ببادرة من كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية "كوناكت الدولية".
وأكّد خلال المنتدى الاقتصادي التونسي الاردني المنتظم، السبت، بالعاصمة الاردنية عمان، ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية الواعدة، لاسيما، الطاقات المتجددة والرعاية الصحيّة والمقاولات والنسيج والقطاع الفلاحي الاردني على تحسين مستوى هذا القطاع.
وأبرز أنّ تونس، تمثّل بالنسبة للمستثمرين الاردنيين بوابة الاردن الى السوق الاوروبية والافريقية بينما تعتبر الاردن بوابة للصادرات التونسية نحو العراق وفلسطين واسواق الخليج العربي.
ولاحظ انه على الرغم من ان الاردن وتونس اعضاء في اتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى واتفاقية اغادير الا ان حجم التجارة البينية وحجم الاستثمارات المتبادلة دون مستوى الطموحات ولا يعكس قدرات وميزات كلا البلدين.
وأوضح في هذا الخصوص أن أبرز الصعوبات، التي تحول دون تطوير التبادل التجاري بين البلدين، تتمثّل، خصوصا، في غياب خط بحري يربط بين الاردن وتونس.
وتهم هذه العوائق، أيضا، الجوانب الاجرائية والجمركية خاصّة على مستوى تسجيل الدواء الاردني في السوق التونسيّة علاوة على الصعوبات المتعلّقة بالتعاملات المصرفية اللازمة لغايات التبادل التجاري بين البلدين.
ولتذليل كافّة الاشكالات، الحائلة دون تدفق الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، اطلقت جمعيّة رجال الأعمال الاردنيين منصّة الكترونية تحت اسم "مجلس الاعمال الاردني التونسي" على شبكة الانترنات يمكن لكافة المهتمين الاطلاع من خلالها على مختلف التشريعات والتوصيات، التي تهم الجانبين.
يشار الى ان وفد من رجال الاعمال التونسيين يؤدي زيارة الى عمان من 29 نوفمبر الى 04 ديسمبر 2019 ببادرة من كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية "كوناكت الدولية".
En continu
- 10:01 أمــــــراض تونسيّة
- Hier 21:06 الشاعر السوري ''أدونيس'' ضيف مدينة الثقافة
- Hier 21:02 قابس: رفض غلق مكتب الخطوط الجوية التونسية
- Hier 19:47 مقتل شخصين والمنفذ بحادثة الطعن قرب جسر لندن
- Hier 18:38 تركيبة مكتب مجلس نواب الشعب
- Hier 17:01 نجم يعشقه الملايين
- Hier 16:34 حجز 70 صفيحة ''زطلة'' بحوزة شخصين بالكاف
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:05
|14:45
|12:15
|07:12
|05:40
|
19°
|21°
|% 59
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|21°-13
|22°-12
|22°-14
|21°-14
|20°-13
Follow @babnet_Tunisie
(116 689) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 97 747) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 91 035) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 74 923) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 66 754) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 57 360) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 54 109) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 53 183) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 980) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 509) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 51 392) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 49 976) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 46 109) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
( 45 683) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 45 653) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 352) بسبب هذه التدوينة... طالب بكلية ا
( 43 760) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 43 599) بشرى مستشارة لدى رئاسة الجمهورية م
( 43 439) صورة اليوم: بن بريك الذي يعتبر الق
( 41 024) الغنوشي و المكي يشقّان شورى النهضة
Par:falfoul (Tunisia )
Sur: العلوي: الفتى المدلّل زياد العذاري كان يري نفسه الأحق برئاسة الحكومة وهو يرد الفعل بعد أن شعر بالإهانة