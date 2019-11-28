سوسة: قبول ترشحات ثلاث قائمات ورفض ترشّح قائمتين للانتخابات البلدية الجزئية لبلدية ''قصيبة الثريات''

Jeudi 28 Novembre 2019



وات

- أعلنت الهيئة الفرعية المستقلّة للانتخابات بسوسة اليوم الخميس عن القبول الوقتي لثلاث قائمات ورفض قبول ترشحات قائمتين وذلك بعد فحص ملفات القائمات التي أعلنت نيتها المشاركة في هذه الانتخابات البلدية الجزئية لبلدية قصيبة الثريات من ولاية سوسة.وأوضح رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة ياسين قازا في تصريح لصحفي (وات) بالجهة أن الهيئة ارتأت بعد استيفاء دراسة خمسة ملفات مودعة لديها قبول ملفات ثلاث قائمات وهي قائمة التيار الديمقراطي برئاسة محمد فتحي العياري وقائمة حركة النهضة برئاسة عفاف ابن الغالي والقائمة المستقلة "طوق الحرية" التي يرأسها لطفي رمضان.وأضاف أن الهيئة في المقابل رفضت قبول قائمتين مستقلتين بسبب عدم احترام بعض الشكليات التي يحددها القانون الانتخابي، مؤكدا أن احدى القائمتين المرفوضتين قامت بالطعن لدى المحكمة الإدارية.وأشار قازا الى ان مجلس الهيئة قام اليوم الخميس بتعليق القائمات المقبولة وقتيا بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة مؤكدا انه يمكن للقائمات المسقطة القيام باجرءات الطعن في قرارات الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات في اجل لا يتجاوز 2 جانفي 2020 وهو موعد الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا.يذكر أن 11 مستشارا بلديا ببلدية القصيبة الثريات قدموا خلال سبتمبر الماضي استقالتهم من عضوية المجلس البلدي الذي يتألف من 18 عضو منهم رئيس البلدية والمساعد الأول لرئيس البلدية مرجعين أسباب الاستقالة الى استحالة العمل والتواصل بين مكونات المجلس البلدي.وجدير بالتذكير ان نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة لسنة 2018 افرزت فوز القائمة المستقلة " التحدي " ب9 مقاعد وكذلك فوز قائمة حركة النهضة ب3 مقاعد بينما تحصلت قائمة " بني وطني " وقائمة نداء تونس على مقعدين اثنين لكل منهما، وفازت القائمة المستقلة الامل الى جانب القائمة المستقلة الإصلاح والمصالحة على مقعد وحيد لكل قائمة وذلك من جملة 18 مقعدا تشكل المجلس البلدي بقصيبة الثريات.