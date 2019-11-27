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تراجع الانتاج الصناعي بنسبة 3،6 بالمائة خلال الثلاثية الثالثة من 2019

Mercredi 27 Novembre 2019

Mercredi 27 Novembre 2019
وات - تراجع الانتاج الصناعي بنسبة 3،6 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من 2018.
ويفسّر هذا التراجع، أساسا، بتقلص الانتاج المسجل في قطاع الطاقة بنسبة 6،8 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 2،1 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 2،9 بالمائة وقطاع مواد البناء والخزف والبلور بنسبة 0،4 بالمائة.

وشمل الانكماش، أيضا، قطاع تكرير النفط بنسبة 72،8 بالمائة (تبعا لتوقف انتاج الشركة التونسية لصناعة التكرير منذ فيفري 2019) وقطاع منتجات نجارة الخشب بنسبة 3،9 بالمائة.


في المقابل سجل مؤشر الانتاج الصناعي ارتفاعا في قطاع الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة (بنسبة 2،1 بالمائة) وقطاع المواد الكيميائيّة (5 بالمائة) وقطاع انتاج وتوزيع الكهرباء والماء (7،1 بالمائة).


تقلّص مؤشر الانتاج الصناعي خلال شهر سبتمبر 2019

أفرزت نتائج المؤشر الشهري للانتاج الصناعي خلال شهر سبتمبر 2019 تراجعا في حجم الانتاج بنسبة 3،8 بالمائة، وفق المؤشرات الأخيرة، التي تولّى نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
ويعود ذلك، أساسا، إلى التراجع المسجل في قطاع الطاقة بنسبة 7،7 بالمائة وقطاع المواد الميكانيكية والكهربائية بنسبة 3،3 بالمائة الى جانب تقلص الانتاج على مستوى قطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 3،6 بالمائة وقطاع مواد البناء والخزف والبلور بنسبة 1،7 بالمائة وقطاع تكرير النفط بنسبة 67،7 بالمائة، تبعا لتوقف انتاج الشركة التونسية لصناعة التكرير منذ فيفري 2019، وقطاع منتجات نجارة الخشب بنسبة 6 بالمائة.
في المقابل سجل مؤشر الانتاج الصناعي زيادة بالنسبة لقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية (بنسبة 3،8 بالمائة) ولقطاع المواد الكيميائية (2،2 بالمائة) وقطاع المناجم (24،3 بالمائة) نتيجة ارتفاع انتاج الفسفاط (372،1 الف طن خلال سبتمبر 2019 مقابل 232،2 ألف طن خلال الفترة ذاتها من سنة 2018).

  
  
     
  
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