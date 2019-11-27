بعد انقاذه من طرف عدد من الشبان حوت ''البالان الأزرق'' قد يكون عاد الى المياه العميقة

Mercredi 27 Novembre 2019



وات

- رجح الخبير في البيئة البحرية والرئيس السابق لنادي أنشطة الغوص ببنزرت ونائب رئيس الجامعة التونسية للصيد البحري الرياضي فتحي جبالية ان يكون حوت البالان الأزرق الذي كان ظهر امس الاول بالحوض المائي للميناء الترفيهي ببنزرت قد غادر المكان ليلتها بعد ان ظل طريقه بالموقع على مدى اكثر من 12 ساعة تجول خلالها بالحوض باحثا عن مخرج له نحو الأعماق والعودة من حيث اتى.وأضاف جبالية في تصريح ل"وات " اليوم الاربعاء ان نوعية حوت البالان الأزرق لا تمكنها ان تبقى تحت الماء اكثر من أربعة دقائق واعتبارا لذلك فان عدم ظهورها كامل "نهار امس واليوم يشير الى إمكانية كبيرة بان تكون قد غادرت المكان ليلا بعد عودة الهدوء بالحوض اثر ساعات من الصخب الكبير الذي ساد المكان بعد التحاق المئات من المواطنين والمارة لمشاهدته.وبين ان امكانية نفوقه تبقى واردة أيضا ويجب انتظار على الأقل ثلاثة أيام للتاكد النهائي من مسالة موته من حياته مشيرا في ذات السياق الى انه ووفق خبرته وما شاهده فان نوعية وصنف الحوت يرجح ان لا يكون من صنف " الكاشالو" مثلما أشار سابقا بقدر ما يكون حوت "بالان ازرق" رضيع ظل عن امه لسبب ما .وكان ظهور حوت البالان امس الأول بالحوض المائي للميناء الترفيهي ببنزرت ، مثل مفاجاة سارة لعموم الأهالي والمساكنين الذين هبوا لمشاهدته يسبح بالمكان باحثا على ما يبدوا عن مخرج له للعودة من حيث اتي لاعماق البحار . وذلك قبل ان تتدخل مجموعة من الشبان لاعادته للحوض المائي وانقاذه من موت محقق بعد ان جنح لليابسة بأحد جنبات مدخل المرسى القديم في واقعة تم تصويرها من قبل الحضور.وقد تم تداول الحادثة في مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم التنويه بشجاعة الشبان من جهة وانتقاد المصالح الرسمية لعدم تدخلها لإنقاذ الحوت من مصيدة الميناء الترفيهي من جهة أخرى .