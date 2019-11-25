ظهور حوت ''بالان'' صغير بالحوض المائي لمارينا بنزرت

Lundi 25 Novembre 2019
وات - شهد الحوض المائي لمارينا بنزرت، اليوم الاثنين، ظهور حوت صغير الحجم نوع " كاشالو"، بطول يعادل الثلاثة أمتار والنصف، ليفاجئ عموم الأهالي والمتساكنين الذين هبوا لمشاهدته.
وقالت المندوبة الجهوية للتنمية الفلاحية والصيد البحري، انجي الدقي حنيني، أنه تم ومباشرة بعد تلقي مصالحها إشعارا بظهور الحوت بمارينا بنزرت، التنسيق مع مصالح الحرس البحري لتأمينه من كل اعتداء حتى مغادرته للمكان باعتباره من الأنواع المحمية عالميا.
من جانبه، أشار الخبير في البيئة البحرية، فتحي جبالية، أن ظهور الحوت بالمتوسط يعتبر أمرا عاديا في الجهة الشمالية خلال هذه الفترة باعتبارها فترة هجرة وتزاوج، مبيّنا ان الحوت متى لم يشتكي من أي أعراض مرضية أو إصابة من أي نوع قد يكون جنح لسواحلنا نتيجة انفصاله لسبب ما عن مجموعته.
ولاحظ في السياق ذاته، أنه سيتم التنسيق من أجل إعادة الحوت، الذي ظل يسبح بالمكان باحثا عن مخرج له، إلى أعماق البحر والعمل على ضمان عدم عودته للميناء او السواحل القريبة وذلك ضمانا لسلامته.
وقالت المندوبة الجهوية للتنمية الفلاحية والصيد البحري، انجي الدقي حنيني، أنه تم ومباشرة بعد تلقي مصالحها إشعارا بظهور الحوت بمارينا بنزرت، التنسيق مع مصالح الحرس البحري لتأمينه من كل اعتداء حتى مغادرته للمكان باعتباره من الأنواع المحمية عالميا.
من جانبه، أشار الخبير في البيئة البحرية، فتحي جبالية، أن ظهور الحوت بالمتوسط يعتبر أمرا عاديا في الجهة الشمالية خلال هذه الفترة باعتبارها فترة هجرة وتزاوج، مبيّنا ان الحوت متى لم يشتكي من أي أعراض مرضية أو إصابة من أي نوع قد يكون جنح لسواحلنا نتيجة انفصاله لسبب ما عن مجموعته.
ولاحظ في السياق ذاته، أنه سيتم التنسيق من أجل إعادة الحوت، الذي ظل يسبح بالمكان باحثا عن مخرج له، إلى أعماق البحر والعمل على ضمان عدم عودته للميناء او السواحل القريبة وذلك ضمانا لسلامته.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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