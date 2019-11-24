تظاهرة ''أيام التغليف لسنة 2019'' يومي 26 و27 نوفمبر بتونس

Dimanche 24 Novembre 2019



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- ينظم المركز الفني للتعبئة والتغليف أيام التغليف لسنة 2019 تحت شعار "التجديد بقطاع التغليف والاقتصاد الدائري: التحديات والآفاق" وذلك يومي 26 و27 نوفمبر2019 بتونس.وترنو هذه التظاهرة إلى مزيد النهوض بقطاعي التغليف والطباعة باعتبارهما من القطاعات الاستراتيجية التي تضطلع بدور هام في تطوير الصادرات من خلال تحسين تموقع المنتوج التونسي في الأسواق الخارجية وتطوير قدرته التنافسية، وفق معطيات للمركز.وتستهدف هذه الأيام، التي تلتئم تحت إشراف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، كل المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين في قطاع التغليف والطباعة من مصنعين ومستعملين للعبوات ومصدرين وكذلك المؤسسات العمومية والجامعية الوطنية والعربية والإفريقية.ويشمل برنامج هذه التظاهرة، التي تسجل مشاركة خبراء ومحاضرين يمثلون هياكل ومؤسسات تونسية وأوروبية، محاور تتصل بآخر التطورات القانونية والتكنولوجية لمواد التعبئة والتغليف المتعلقة بقطاعي الصناعات الغذائية والصناعات الصيدلانية وتقنيات الطباعة بالإضافة إلى المستجدات الوطنيّة والأوروبية بخصوص الاقتصاد الدائري وانعكاساته على قطاع التعبئة والتغليف.كما سيتم تسليط الضوء على المتطلبات اللوجستية وتكنولوجيات التوزيع الجديدة المعتمدة على غرار التجارة الإلكترونية وانعكاساتها على تطوير قطاع التغليف والتعبئة.وتنتظم على هامش هذه التظاهرة، لقاءات تجارية تجمع المؤسسات التونسية الناشطة في القطاع والمؤسسات، وذلك بالتعاون مع الغرفة التونسية الألمانية للتجارة والصناعةوالغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة والغرفة التونسية الإيطالية للصناعة والتجارة.وستساهم هذه اللقاءات في توفير فرص تعاون وتعزيز العلاقات التجارية بين المؤسسات التونسية والأجنبية المقيمة بتونس، ومن المتوقع أن يتم تنظيم ما يقاربعن 50 لقاء تجاري، وفق بيانات المركز الفني للتعبئة والتغليف.