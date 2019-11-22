تدخل جراحي على احد اصابع يد وهبي الخزري

Vendredi 22 Novembre 2019
وات - خضع اللاعب الدولي وهبي الخزري اليوم إلى تدخّل جراحي باحدى المصحّات بفرنسا بعد الكسر على مستوى احد أصابع يده الذي تعرّض له خلال مقابلة المنتخب الوطني مع منتخب غينيا الاستوائية يوم الثلاثاء الماضي في مالابو.
وكان الخزري قد أصيب مع مطلع الدقيقة 60 من المباراة إثر تدخل قوي من مدافع غيني، غير أنّه أصرّ على مواصلة المقابلة رغم الاوجاع وسجل هدف فوز المنتخب الوطني 1-0 وهدفه الشخصي التاسع عشر مع المنتخب وذلك قبل ان يتم تعويضه قبل نهاية المباراة.
وسيغادر الخزري المصحّة مساء اليوم وهو قادر على المشاركة مع فريقه في نهاية الأسبوع في حالة ما قرّر مدرب فريقه ذلك حسب ما افادت به الجامعة التونسية لكرة القدم.
وكان الخزري قد أصيب مع مطلع الدقيقة 60 من المباراة إثر تدخل قوي من مدافع غيني، غير أنّه أصرّ على مواصلة المقابلة رغم الاوجاع وسجل هدف فوز المنتخب الوطني 1-0 وهدفه الشخصي التاسع عشر مع المنتخب وذلك قبل ان يتم تعويضه قبل نهاية المباراة.
وسيغادر الخزري المصحّة مساء اليوم وهو قادر على المشاركة مع فريقه في نهاية الأسبوع في حالة ما قرّر مدرب فريقه ذلك حسب ما افادت به الجامعة التونسية لكرة القدم.
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