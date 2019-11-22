قابس : تحرّك احتجاجي في الحامة على خلفية صدور حكم بالسجن في حق الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل

Vendredi 22 Novembre 2019
وات - شارك اليوم العديد من النقابيين ومن المواطنين في وقفة احتجاجية انتظمت أمام مقر معتمدية الحامة كان قد دعا إليها الاتحاد المحلي للشغل بالحامة على خلفية صدور حكم ابتدائي يقضي بالسجن ستة أشهر في حق الكاتب العام لهذا الاتحاد الخشيمي بن سالم.
ورفع المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية شعارات تعبّر عن رفضهم لما سمّوه بسياسة تكميم الافواه مؤكدين تضامنهم المطلق مع الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل واستعدادهم لخوض كل أشكال النضال المتاحة من اجل مراجعة الحكم الصادر في حقه.
وكان الاتحاد المحلي للشغل بالحامة قد أصدر يوم أمس بيانا رفض فيه هذا الحكم واعتبره استهدافا لكل أهالي الحامة الرافضين لمشروع مصب الفوسفوجيبس واستهدافا للاتحاد العام التونسي للشغل، مؤكدين براءة الخشيمي بن سالم من التهمة الموجهة اليه والمتمثلة في تعطيل عمل السكة الحديدية.
من جهته اصدر اليوم المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقابس بيانا اعتبر فيه الحكم الصادر في حق الخشيمي بن سالم قاسيا بالنظر الى الوقائع التي لم تتجاوز الاحتجاج الاجتماعي.
وعبّر المكتب التنفيذي عن الاستعداد التام والمطلق واللامشروط للدفاع عن الخشيمي بن سالم ووضع كافة طاقاته وإمكانياته لذلك كما كان عهد الاتحاد العام التونسي للشغل مع مناضليه وهياكله وأهالي الجهة.
ورفع المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية شعارات تعبّر عن رفضهم لما سمّوه بسياسة تكميم الافواه مؤكدين تضامنهم المطلق مع الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل واستعدادهم لخوض كل أشكال النضال المتاحة من اجل مراجعة الحكم الصادر في حقه.
وكان الاتحاد المحلي للشغل بالحامة قد أصدر يوم أمس بيانا رفض فيه هذا الحكم واعتبره استهدافا لكل أهالي الحامة الرافضين لمشروع مصب الفوسفوجيبس واستهدافا للاتحاد العام التونسي للشغل، مؤكدين براءة الخشيمي بن سالم من التهمة الموجهة اليه والمتمثلة في تعطيل عمل السكة الحديدية.
من جهته اصدر اليوم المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقابس بيانا اعتبر فيه الحكم الصادر في حق الخشيمي بن سالم قاسيا بالنظر الى الوقائع التي لم تتجاوز الاحتجاج الاجتماعي.
وعبّر المكتب التنفيذي عن الاستعداد التام والمطلق واللامشروط للدفاع عن الخشيمي بن سالم ووضع كافة طاقاته وإمكانياته لذلك كما كان عهد الاتحاد العام التونسي للشغل مع مناضليه وهياكله وأهالي الجهة.
1 de 1 commentaires pour l'article 193141
En continu
- 17:03 ''الكواترو''
- Hier 21:42 ''كاف'' يعلن تغيير موعد أمم إفريقيا 2021
- Hier 20:09 سامية .. الصّوت النّشاز في التيّار
- Hier 19:02 زياد كريشان بين الترغيب و الترهيب
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:39
|17:08
|14:47
|12:12
|07:04
|05:34
|
20°
|20°
|% 37
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|20°-15
|20°-12
|17°-12
|17°-15
|19°-13
Follow @babnet_Tunisie
(115 132) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 532) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 386) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 76 238) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 717) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 70 866) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 70 242) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 67 263) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 61 428) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 60 317) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 59 056) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 58 335) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 53 644) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 53 387) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 52 912) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 802) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 50 960) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 50 435) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 49 249) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 49 017) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
Par:sarramba (Tunisia )
Sur: المحامي جمال بوغلاب: هنالك من يشغل شوشو لضرب رموز الساحل كلزهر ساطا وكمال اللطيف ومحمد بوغلاب