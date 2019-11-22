قابس : تحرّك احتجاجي في الحامة على خلفية صدور حكم بالسجن في حق الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل

Vendredi 22 Novembre 2019



وات

- شارك اليوم العديد من النقابيين ومن المواطنين في وقفة احتجاجية انتظمت أمام مقر معتمدية الحامة كان قد دعا إليها الاتحاد المحلي للشغل بالحامة على خلفية صدور حكم ابتدائي يقضي بالسجن ستة أشهر في حق الكاتب العام لهذا الاتحاد الخشيمي بن سالم.ورفع المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية شعارات تعبّر عن رفضهم لما سمّوه بسياسة تكميم الافواه مؤكدين تضامنهم المطلق مع الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل واستعدادهم لخوض كل أشكال النضال المتاحة من اجل مراجعة الحكم الصادر في حقه.وكان الاتحاد المحلي للشغل بالحامة قد أصدر يوم أمس بيانا رفض فيه هذا الحكم واعتبره استهدافا لكل أهالي الحامة الرافضين لمشروع مصب الفوسفوجيبس واستهدافا للاتحاد العام التونسي للشغل، مؤكدين براءة الخشيمي بن سالم من التهمة الموجهة اليه والمتمثلة في تعطيل عمل السكة الحديدية.من جهته اصدر اليوم المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقابس بيانا اعتبر فيه الحكم الصادر في حق الخشيمي بن سالم قاسيا بالنظر الى الوقائع التي لم تتجاوز الاحتجاج الاجتماعي.وعبّر المكتب التنفيذي عن الاستعداد التام والمطلق واللامشروط للدفاع عن الخشيمي بن سالم ووضع كافة طاقاته وإمكانياته لذلك كما كان عهد الاتحاد العام التونسي للشغل مع مناضليه وهياكله وأهالي الجهة.