Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - 3ouyoun Al Alb  

الزمالك المصري: النقاز وساسي يعودان مساء اليوم الى التمارين الجماعية

Vendredi 22 Novembre 2019

Vendredi 22 Novembre 2019
وات - سيشارك الثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي اليوم الجمعة في التمارين الجماعية لفريق الزمالك المصري لكرة القدم وذلك بعد عودتهما الى القاهرة في اعقاب مباراة منتخب تونس ومضيفه غينيا الاستوائية لحساب تصفيات كاس امم افريقيا 2021 في الكامرون .

ونجح منتخب تونس في الفوز خارج أرضه بهدف دون رد على غينيا الإستوائية مساء الثلاثاء الماضي في "مالابو" ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.
وقال عصام مرعي المدرب بالجهاز الفني للفريق على الموقع الرسمي للنادي المصري " الاطار الفني اطمأن على إصابة فرجاني ساسي والتأكد من أنها إصابة ليست مقلقة" مؤكدا أن "هناك وقتا كافيا لاعداد ساسي في ظل غيابه عن مباراة إنبي المقبلة بالدوري الممتاز بسبب الإيقاف " .. مشيرا إلى انه "سيكون جاهزا بعدها بالشكل المطلوب من الناحية الطبية كون الإصابة طفيفة للغاية" .


  
  
     
  
cadre-1643578016fee59f02aa6006fb7e20d3-2019-11-22 10:49:02






0 de 0 commentaires pour l'article 193122



En continu

الجمعة 22 نوفمبر 2019 | 25 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:39 17:08 14:47 12:12 07:04 05:34
17°
 20° % 45 :الرطــوبة
تونــس 15°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
20°-1518°-1217°-1118°-1420°-13
  • Avoirs en devises
    18904,5

  • (21 nov)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,15950 DT        1$ =2,85220 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 nov)   703,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1574419631|193122 324|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires