الزمالك المصري: النقاز وساسي يعودان مساء اليوم الى التمارين الجماعية

Vendredi 22 Novembre 2019



وات

- سيشارك الثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي اليوم الجمعة في التمارين الجماعية لفريق الزمالك المصري لكرة القدم وذلك بعد عودتهما الى القاهرة في اعقاب مباراة منتخب تونس ومضيفه غينيا الاستوائية لحساب تصفيات كاس امم افريقيا 2021 في الكامرون .ونجح منتخب تونس في الفوز خارج أرضه بهدف دون رد على غينيا الإستوائية مساء الثلاثاء الماضي في "مالابو" ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.وقال عصام مرعي المدرب بالجهاز الفني للفريق على الموقع الرسمي للنادي المصري " الاطار الفني اطمأن على إصابة فرجاني ساسي والتأكد من أنها إصابة ليست مقلقة" مؤكدا أن "هناك وقتا كافيا لاعداد ساسي في ظل غيابه عن مباراة إنبي المقبلة بالدوري الممتاز بسبب الإيقاف " .. مشيرا إلى انه "سيكون جاهزا بعدها بالشكل المطلوب من الناحية الطبية كون الإصابة طفيفة للغاية" .