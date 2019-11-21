اريانة: ارتياح الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات لاتفاق تحسين الاوضاع المالية للبلديين

Jeudi 21 Novembre 2019



وات

- اعربت الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات في بلاغ لها اليوم الخميس عن ارتياحها للاتفاق الحاصل بين الجامعة العامة للبلديين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الشؤون المحلية والبيئة حول اسناد منحة خصوصية للاعوان البلديين المباشرين لتحسين اوضاعهم المالية.واعتبرت الكنفدرالية ان الاتفاق يعد "بادرة خير للبلديين الذين يعانون من تدني الاجور، حيث سيمكن من تحفيزهم على مزيد البذل والعطاء في خدمة المواطن ويساعد على تهدئة المناخ الاجتماعي صلب المؤسسة البلدية وتحسين العلاقة بين البلديين والادارة البلدية نحو الافضل" حسب نص البلاغ.واكد رئيس الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات ورئيس بلدية رواد (ولاية اريانة) عدنان بوعصيدة ل(وات) ان البلديين طالبوا وزارة الشؤون المحلية والبيئة اكثر من مرة بتحسين اوضاعهم المالية وتمكينهم من منح خصوصية تساعدهم على مجابهة غلاء المعيشة بالنظر الى تدني الاجور والمقدرة الشرائية، مثمنا في الان ذاته جهود الجامعة العامة للبلديين في سعيها لاتمام الاتفاق بمنح البلديين "منحة خصوصية" او منحة "تكاليف خاصة" وتفهم وزارة الشؤون المحلية والبيئة لمطالبهم المشروعة.وكان وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي قد التقى مؤخرا رئيس الجامعة العامة للبلديين مكرم عمايري وتم الاتفاق حول اسناد منحة "تكاليف خاصة" للبلديين من المنتظر ان يتم العمل بها بداية من شهر جانفي 2020.