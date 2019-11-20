الاحد 24 نوفمبر: ولاية سيدي بوزيد ضيفة مدينة الثقافة

Mercredi 20 Novembre 2019
وات - تستضيف مدينة الثقافة بتونس يوم الاحد 24 نوفمبر الجاري ولاية سيدي بوزيد وذلك ضمن تظاهرة "أيام الجهات: مدن الفنون في مدينة الثقافة".
ينطلق برنامج التظاهرة بتنشيط خارجي لفرق الحضرة بالرقاب، والحرشان للفنون الشعبية بسيدي علي بن عون و الإنشاد الصوفي ببئر الحفي، وعرض "مخضوب الحنة".
كما تنتظم بالمناسبة عدّة معارض في البهو السفلي لمدينة الثقافة من بينها عرض أزياء تقليدية خاصة بالجهة.
وفي البهو الرئيسي للمدينة، سيكون الموعد مع جناح للصناعات التقليدية، جناح للأكلة الشعبية، ورشات مختلفة وجناح الفنون التشكيلية: لوحات فنية، المواقع الأثرية والبيئيّة، معرض صور ثورة 17 ديسمبر 2010، إضافة إلى أجنحة أخرى خاصة بإصدارات الجهة من شعر وقصص وروايات وبحوث، بإنتاجات الجمعيات والمؤسسات الثقافية، والمندوبية الجهوية للسياحة والفلاحة والاتحاد الجهوي للمرأة.
أما في ساحة المسارح فيكون الجمهور على موعد مع عرض مسرح الشارع: "هيموفوبيا" لنادي المسرح بالمركب الثقافي منزل بوزيان، عرض كوريغرافي:"انصدر في عجزي" لمجموعة أشرف حمودة وعرض "هوامش" لمختبر المسرح التجريبي بالرقاب بينما يفتح مسرح المبدعين الشبان أبوابه لعرض مسرحية " سفير" لجمعية الإبداع المسرحي بالمزونة ليكون الاختتام في مسرح الجهات مع عرض موسيقى وتريّة بعنوان "ذكريات" تصحبه قراءات شعرية لشعراء الجهة يليها عرض موسيقى شعبية خاصة بولاية سيدي بوزيد.
ينطلق برنامج التظاهرة بتنشيط خارجي لفرق الحضرة بالرقاب، والحرشان للفنون الشعبية بسيدي علي بن عون و الإنشاد الصوفي ببئر الحفي، وعرض "مخضوب الحنة".
كما تنتظم بالمناسبة عدّة معارض في البهو السفلي لمدينة الثقافة من بينها عرض أزياء تقليدية خاصة بالجهة.
وفي البهو الرئيسي للمدينة، سيكون الموعد مع جناح للصناعات التقليدية، جناح للأكلة الشعبية، ورشات مختلفة وجناح الفنون التشكيلية: لوحات فنية، المواقع الأثرية والبيئيّة، معرض صور ثورة 17 ديسمبر 2010، إضافة إلى أجنحة أخرى خاصة بإصدارات الجهة من شعر وقصص وروايات وبحوث، بإنتاجات الجمعيات والمؤسسات الثقافية، والمندوبية الجهوية للسياحة والفلاحة والاتحاد الجهوي للمرأة.
أما في ساحة المسارح فيكون الجمهور على موعد مع عرض مسرح الشارع: "هيموفوبيا" لنادي المسرح بالمركب الثقافي منزل بوزيان، عرض كوريغرافي:"انصدر في عجزي" لمجموعة أشرف حمودة وعرض "هوامش" لمختبر المسرح التجريبي بالرقاب بينما يفتح مسرح المبدعين الشبان أبوابه لعرض مسرحية " سفير" لجمعية الإبداع المسرحي بالمزونة ليكون الاختتام في مسرح الجهات مع عرض موسيقى وتريّة بعنوان "ذكريات" تصحبه قراءات شعرية لشعراء الجهة يليها عرض موسيقى شعبية خاصة بولاية سيدي بوزيد.
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Par:HerdMentalityFood (France )
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