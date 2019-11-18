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بطلة المبارزة ايناس البوبكري: املي كبير في التتويج بذهبية اولمبياد طوكيو 2020

Lundi 18 Novembre 2019

Lundi 18 Novembre 2019
وات - اعربت بطلة المبارزة التونسية إيناس بوبكري عن املها في التتويج بالميدالية الذهبية في دورة الالعاب الاولمبية المقبلة في طوكيو 2020 .
وافادت على هامش تكريمها امس بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي حيث تم اختيارها بالمناسبة سفيرة للإبداع الرياضي " حاليا تركيزي كله منصب على حسن الاعداد لتصفيات التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 " .

كما اوضحت بوبكري (الحاصلة على برونزية المبارزة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016) أنها " تأمل ايضا بأن تكون قدوة للإجيال الرياضية الصاعدة " .


وكانت ايناس البوبكري اهدت تونس ميداليتها الذهبية الاولى في الالعاب المتوسطية "تاراغونا 2018" الى جانب عديد الالقاب والتتويجات العربية والقارية .

  
  
     
  
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