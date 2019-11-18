بطلة المبارزة ايناس البوبكري: املي كبير في التتويج بذهبية اولمبياد طوكيو 2020

Lundi 18 Novembre 2019



وات

- اعربت بطلة المبارزة التونسية إيناس بوبكري عن املها في التتويج بالميدالية الذهبية في دورة الالعاب الاولمبية المقبلة في طوكيو 2020 .وافادت على هامش تكريمها امس بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي حيث تم اختيارها بالمناسبة سفيرة للإبداع الرياضي " حاليا تركيزي كله منصب على حسن الاعداد لتصفيات التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 " .كما اوضحت بوبكري (الحاصلة على برونزية المبارزة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016) أنها " تأمل ايضا بأن تكون قدوة للإجيال الرياضية الصاعدة " .وكانت ايناس البوبكري اهدت تونس ميداليتها الذهبية الاولى في الالعاب المتوسطية "تاراغونا 2018" الى جانب عديد الالقاب والتتويجات العربية والقارية .