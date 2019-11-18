بطلة المبارزة ايناس البوبكري: املي كبير في التتويج بذهبية اولمبياد طوكيو 2020

Lundi 18 Novembre 2019
وات - اعربت بطلة المبارزة التونسية إيناس بوبكري عن املها في التتويج بالميدالية الذهبية في دورة الالعاب الاولمبية المقبلة في طوكيو 2020 .
وافادت على هامش تكريمها امس بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي حيث تم اختيارها بالمناسبة سفيرة للإبداع الرياضي " حاليا تركيزي كله منصب على حسن الاعداد لتصفيات التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 " .
كما اوضحت بوبكري (الحاصلة على برونزية المبارزة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016) أنها " تأمل ايضا بأن تكون قدوة للإجيال الرياضية الصاعدة " .
وكانت ايناس البوبكري اهدت تونس ميداليتها الذهبية الاولى في الالعاب المتوسطية "تاراغونا 2018" الى جانب عديد الالقاب والتتويجات العربية والقارية .
وافادت على هامش تكريمها امس بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي حيث تم اختيارها بالمناسبة سفيرة للإبداع الرياضي " حاليا تركيزي كله منصب على حسن الاعداد لتصفيات التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 " .
كما اوضحت بوبكري (الحاصلة على برونزية المبارزة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016) أنها " تأمل ايضا بأن تكون قدوة للإجيال الرياضية الصاعدة " .
وكانت ايناس البوبكري اهدت تونس ميداليتها الذهبية الاولى في الالعاب المتوسطية "تاراغونا 2018" الى جانب عديد الالقاب والتتويجات العربية والقارية .
En continu
- Hier 21:23 البلاك فرايدي : يوم الفرص
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:40
|17:10
|14:49
|12:11
|07:00
|05:30
|
16°
|16°
|% 36
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
6.2 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|16°-13
|17°-10
|18°-9
|20°-10
|21°-12
Follow @babnet_Tunisie
(113 297) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 163) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 036) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 95 046) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 75 823) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 626) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 69 781) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 67 021) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 914) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 60 210) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 59 747) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 58 841) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 58 230) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 53 472) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 51 696) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 50 690) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 49 985) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 48 316) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 056) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 45 837) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
Par:essoltan (France )
Sur: صورة اليوم من البرلمان: عبير موسي ترفع صورة بورقيبة في وجه الغنوشي