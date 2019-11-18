تشكيلات عسكرية توقف 8 أشخاص من جنسيات افريقية حاولوا اجتياز الحدود بالمنطقة الحدودية العازلة وتتصدى لعمليات تهريب

Lundi 18 Novembre 2019
وات - أوقفت التشكيلات العسكرية العاملة بالمنطقة الحدوديّة العازلة بالشوشة يوم أمس الأحد، ثمانية أشخاص من جنسيات إفريقية دون وثائق هوية كانوا بصدد إجتياز الحدود التونسية الليبية في الإتجاهين بطريقة غير شرعية.
واوضحت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ اصدرته اليوم الاثنين انه تم تسليم هذه العناصر إلى فرقة الحرس الحدودي بالمكان لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
كما رصدت الوحدات العسكرية العاملة بقطاع رمادة ، وفق ذات البلاغ ، ليلة الأحد سيارتين تتنقلان بين رسم الحد والساتر الترابي إلى داخل المنطقة الحدودية العازلة بجهة لزرط تمكنت بعد إطلاقها أعيرة نارية تحذيرية من توقيف السيارتين.
وبتفتيشهما تم العثور على كمية من السجائر والمعسل فيما لاذ راكبوها بالفرار داخل التراب الليبي.
وذكر البلاغ ان التشكيلات العسكرية عثرت داخل المنطقة الحدودية العازلة بجهة المنزلة ليلة أمس على سيارة تهريب عالقة بالساتر الترابي دون لوحات منجمية ودون حمولة وأثناء محاولة إخراجها من الساتر تعرضت التشكيلة العسكرية إلى إطلاق نار من مجموعة مسلحة من داخل التراب الليبي كانت تحاول استعادة السيارة مشيرا الى ان ردة فعل العسكريين القوية والسريعة أجبرت هذه المجموعة على الهروب والتوغل داخل التراب الليبي.
وقد تم إخراج السيارة من الساتر الترابي والاحتفاظ بها لدى الوحدات العسكرية.
واوضحت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ اصدرته اليوم الاثنين انه تم تسليم هذه العناصر إلى فرقة الحرس الحدودي بالمكان لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
كما رصدت الوحدات العسكرية العاملة بقطاع رمادة ، وفق ذات البلاغ ، ليلة الأحد سيارتين تتنقلان بين رسم الحد والساتر الترابي إلى داخل المنطقة الحدودية العازلة بجهة لزرط تمكنت بعد إطلاقها أعيرة نارية تحذيرية من توقيف السيارتين.
وبتفتيشهما تم العثور على كمية من السجائر والمعسل فيما لاذ راكبوها بالفرار داخل التراب الليبي.
وذكر البلاغ ان التشكيلات العسكرية عثرت داخل المنطقة الحدودية العازلة بجهة المنزلة ليلة أمس على سيارة تهريب عالقة بالساتر الترابي دون لوحات منجمية ودون حمولة وأثناء محاولة إخراجها من الساتر تعرضت التشكيلة العسكرية إلى إطلاق نار من مجموعة مسلحة من داخل التراب الليبي كانت تحاول استعادة السيارة مشيرا الى ان ردة فعل العسكريين القوية والسريعة أجبرت هذه المجموعة على الهروب والتوغل داخل التراب الليبي.
وقد تم إخراج السيارة من الساتر الترابي والاحتفاظ بها لدى الوحدات العسكرية.
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