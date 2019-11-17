Radio Babnet Tunisie On Air: Fairouz - Ba3albek Live  

مقابلة ودية - فوز الترجي الرياضي على نادي حمام الانف 3-1

Dimanche 17 Novembre 2019

Dimanche 17 Novembre 2019
وات - فاز الترجي الرياضي التونسي على نادي حمام الانف 3-1 في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم الاحد بملعب المنزه.

وسجل فادي بن شوق (29) وعبد الرؤوف بن غيث (37) وكوامي بونسو (71) اهداف الترجي الرياضي وربيع بوزيد (43) هدف نادي حمام الانف.



  
  
     
  
cadre-de2e9b8550949653281f381d1236ef8b-2019-11-17 16:33:22






0 de 0 commentaires pour l'article 192840



En continu

الأحد 17 نوفمبر 2019 | 20 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:41 17:11 14:49 12:11 06:59 05:29
15°
 15° % 54 :الرطــوبة
تونــس 10°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
15°-1018°-1116°-1118°-920°-11
  • Avoirs en devises
    18862,4

  • (14 nov)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,14808 DT        1$ =2,86149 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 nov)   800,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1574007512|192840 427|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires