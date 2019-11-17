مقابلة ودية - فوز الترجي الرياضي على نادي حمام الانف 3-1

Dimanche 17 Novembre 2019



وات

- فاز الترجي الرياضي التونسي على نادي حمام الانف 3-1 في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم الاحد بملعب المنزه.وسجل فادي بن شوق (29) وعبد الرؤوف بن غيث (37) وكوامي بونسو (71) اهداف الترجي الرياضي وربيع بوزيد (43) هدف نادي حمام الانف.