الاتحاد العام التونسي للشغل يدين العدوان الاسرائيلي على غزة

Samedi 16 Novembre 2019
وات - أدان الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت العدوان الاسرائيلي "الغادر" على قرى غزة الذي خلف ما يفوق 34 شهيدا وأكثر من مائة جريح وتدمير عشرات البيوت والمشافي والمحلات والطرقات.
وقال الاتحاد في بيان تلقت (وات) نسخة منه اليوم ان هذا العدوان يكشف مرة أخرى الحقيقة الإجرامية والدموية لهذا الكيان، داعيا القوى الديمقراطية في العالم إلى إدانة هذا العدوان والضغط من أجل إيقافه ومقاطعة هذا الكيان العنصري المحتل.
وحث الاتحاد الحكومة التونسية إلى المطالبة الفورية بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن واقتراح قرار إدانة وإحراج الدول الأعضاء الصامتة أمام العدوان مجددا الدعوة إلى مقاومة التطبيع في تونس وسن قانون يجرمه.
وقال الاتحاد في بيان تلقت (وات) نسخة منه اليوم ان هذا العدوان يكشف مرة أخرى الحقيقة الإجرامية والدموية لهذا الكيان، داعيا القوى الديمقراطية في العالم إلى إدانة هذا العدوان والضغط من أجل إيقافه ومقاطعة هذا الكيان العنصري المحتل.
وحث الاتحاد الحكومة التونسية إلى المطالبة الفورية بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن واقتراح قرار إدانة وإحراج الدول الأعضاء الصامتة أمام العدوان مجددا الدعوة إلى مقاومة التطبيع في تونس وسن قانون يجرمه.
En continu
- 08:52 هذا الرئيس جاء في وقته !
- Hier 17:09 اختيار فاشل منذ البداية
- Hier 14:45 أنتم لا دين و لا مِلّة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:41
|17:12
|14:50
|12:11
|06:58
|05:28
|
21°
|20°
|% 64
|:الرطــوبة
|تونــس
|11°
|
1.16 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|20°-11
|17°-10
|18°-10
|15°-11
|17°-9
Follow @babnet_Tunisie
(109 119) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(107 966) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 96 874) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 962) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 332) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 90 845) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 75 649) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 587) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 69 586) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 921) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 869) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 60 155) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 59 431) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 58 591) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 58 179) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 53 404) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 51 639) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 50 523) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 48 015) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 47 553) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
Par:lechef ( )
Sur: ياسين العياري يحذر من التجسس بعد تسليم النواب لوحات رقمية من نوع ''هواوي'' ويطالب وزارة تكنولجيا الاتصال بالتدخل