نسبة البطالة تستقر في حدود 15.1 بالمائة في الثلاثي الثالث من العام الجاري

Vendredi 15 Novembre 2019



وات

- بلغت نسبة البطالة في تونس خلال الثلاثي الثالث من العام الجاري 15.1 بالمائة ليبلغ عدد العاطلين عن العمل 628.3 ألف شخص، وفق المسح الخاص بالتشغيل الذي نشره اليوم المعهد الوطني للإحصاء.وقد تراجعت نسبة البطالة بشكل طفيف مقارنة بالثلاثي الثاني من سنة 2019 حيث بلغت 15.3 بالمائة والثلاثي الثالث من العام الماضي حيث بلغت 15.5 بالمائة من مجموع السكان النشيطين.وارتفعت نسبة البطالة لدى حاملي الشهائد العليا خلال الثلاثي الثالث من العام الجاري إلى 28.6 بالمائة ليصل عددهم إلى 262.700 عاطل عن العمل، مقابل 28.0 خلال الثلاثية السابقة وقد كانت في حدود 29.7 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2018.من جهة أخرى، بلغ عدد السكان المشتغلين في تونس خلال الثلاثي الثالث من العام الجاري 3 مليون و543 ألف و600 شخص، مقابل 3 مليون و502 ألف و700 شخص في الثلاثي الثالث من العام الماضي.ويتوزع المشتغلون خلال الثلاثي الثالث من العام الجاري إلى 2 ملايين و603 ألف و200 مشتغل من الذكور، مقابل 940 ألف و400 مشتغل من الإناث.أما بالنسبة إلى النشاط الاقتصادي فيتوزع المشتغلون إلى 52.4 بالمائة في قطاع الخدمات، و18.3 بالمائة في قطاع الصناعات المعملية، و15.7 بالمائة في قطاع الصناعات غير المعملية، و13.7 بالمائة في قطاع الفلاحة والصيد البحري.