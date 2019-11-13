وحدات الحرس الديواني تحجز ملابس مستعملة ومعسّل وطيور ببغاء نادرة

Mercredi 13 Novembre 2019
وات - ضبطت فرقة الحرس الديواني بسوسة، الأربعاء، شاحنتين محملتين بـ8 آلاف كغ من الملابس المستعملة من النوع الرفيع بقيمة جملية قدرها 309 آلاف دينار باعتبار وسيلتي النقل، وفق بلاغ للديوانة التونسية، الاربعاء.
وحجزت فرقة الحرس الديواني برمادة، أثناء دورية صحراوية 660 كلغ من المعسّل المهرّب على متن شاحنة نوع تويوتا وقد بلغت القيمة الجملية للمحضر 211 ألف دينار باعتبار وسيلة النقل.
وأفاد المصدر ذاته أن فرقة الحرس الديواني بالجميلة (مدنين) ضبطت، من جهتها، في ساعة مبكرة من فجر الاربعاء، ثلاثة أشخاص تونسيين على متن سيارة وبحوزتهم ثمانية طيور ببغاء من النوع النادر، تبين أنه تم تهريبها من ليبيا.
وقد حددت قيمتها حسب المصالح المختصة للغابات ب32 ألف دينار.
وحجزت فرقة الحرس الديواني برمادة، أثناء دورية صحراوية 660 كلغ من المعسّل المهرّب على متن شاحنة نوع تويوتا وقد بلغت القيمة الجملية للمحضر 211 ألف دينار باعتبار وسيلة النقل.
وأفاد المصدر ذاته أن فرقة الحرس الديواني بالجميلة (مدنين) ضبطت، من جهتها، في ساعة مبكرة من فجر الاربعاء، ثلاثة أشخاص تونسيين على متن سيارة وبحوزتهم ثمانية طيور ببغاء من النوع النادر، تبين أنه تم تهريبها من ليبيا.
وقد حددت قيمتها حسب المصالح المختصة للغابات ب32 ألف دينار.
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Par:Faten (Tunisia )
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