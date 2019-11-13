تظاهرة ''الكثبان الالكترونية'' :استقطاب أكثر من خمسة آلاف زائر يومي 16 و17 نوفمبر الجاري

Mercredi 13 Novembre 2019



وات

- يتوقع منظمو تظاهرة "الكثبان الإلكترونية" التي تقام يومي 16 و17 نوفمبر الجاري في منطقة عنق الجمل بمدينة نفطة من ولاية توزر، أن تستقطب هذه التظاهرة أكثر من خمسة آلاف زائر أغلبهم من السياح التونسيين، الذين سيتابعون أهم فقراتها والمتمثلة في ثلاثين ساعة موسيقى دون توقف حسب ما صرح به عباس الدزيري عضو الفريق المنظم.وتستقبل هذه التظاهرة بالمناسبة ، ثلاثين فنانا عالميا في مجال الموسيقى الالكترونية من بينهم عشرة تونسيين.وبين عباس الدزيري في تصريح لوات أن "الكثبان الالكترونية" إضافة الى كونها تظاهرة ثقافية هي أيضا سياحية اقتصادية تساهم وفق تقديرات وزارة السياحة، في جلب ما يناهز خمسة ملايين دينارمرابيح بما يساهم في خلق حركية اقتصادية وتجارية.كما تساهم التظاهرة في تنشيط المطاعم والتعريف بالأكلات الشعبية الى جانب توفير مواطن شغل لعدد من اليد العاملة بصفة ظرفية.ونظم القائمون على هذه التظاهرة فقرة بيئية وذلك بهدف لفت نظر الزوار الى أهمية غرس الأشجار .وقال عباس الدزيري أن عدد الأشجار المغروسة ستعادل كميات الكربون المستعملة في المنطقة من طرف الزوار، مشيرا إلى أن مواقع التشجير ستشمل محيط الفضاء وخاصة الطرقات المؤدية اليه.وتعود تظاهرة "الكثبان الالكترونية" بعد انقطاع لثلاث سنوات لتستعيد مكانتها كتظاهرة فنية سياحية في قلب الصحراء، مساهمة في استقطاب أعداد كبيرة من المتابعين.وينظم الديوان الوطني التونسي للسياحة بالمناسبة عملية ترويجية يستضيف خلالها من 15 الى 17 نوفمبر وفدا أجنبيا من جنسيات مختلفة يضم دبلوماسيين وإعلاميين ووكلاء أسفار إلى جانب وفد من ممثلي الصحافة الوطنية في تونس يبلغ عددهم 120 شخصا ، سيواكبون فقرات التظاهرة كما ستكون لهم زيارات إلى مواقع سياحية أخرى في ولاية توزر على غرار المدينة العتيقة والمتاحف والواحات.