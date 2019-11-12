قفصة : العثور على أربعة مخازن رشاش و65 خرطوشة في منطقة ''وادي بياش''

Mardi 12 Novembre 2019



وات

- عثرت اليوم الثلاثاء الفرقة الجهوية لمكافحة الإرهاب التابعة لمنطقة الأمن الوطني في قفصة في منطقة "وادي بياش" بقفصة على أربعة مخازن رشّاش لسلاح من نوع "فال" و65 خرطوشة كانت مواراة تحت التراب، وتواصل الوحدة البحث عن مصدرها وفق ماذكره مصدر أمني لــ(وات)، دون تقديم تفاصيل أخرى.