تصفيات كأس امم إفريقيا (الكاميرون 2019 ) - المنتخب الوطني يبدا تحضيراته لملاقاة المنتخب الليبي

Dimanche 10 Novembre 2019
وات - بدا المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم تحضيراته لملاقاة نظيره الليبي يوم الجمعة المقبل بملعب رادس ( س 20) في الجولة الاولى من تصفيات كأس إفريقيا الكاميرون 2021 وجرت الحصّة التدريبية ألاولى اليوم على الساعة الخامسة مساء بملعب المنزه الفرعي تحت اشراف المدرب منذر الكبير ومساعديه وبمشاركة ثمانية لاعبين هم فاروق بن مصطفى و ايمن دحمان وسعد بقير وعلي معلول والفرجاني ساسي وحمدي النقّاز وأيمن بن محمد و يوسف المساكني.
واكتفى لاعب الاتفاق السعودي نعيم السليتي بالعدو حول الميدان وقد أكدت الفحوصات والكشوفات التي أجراها اليوم عدم جاهزيته لخوض المباراتين القادمتين وهو في حاجة للراحة ، و سيواصل الإطار الطبي للمنتخب خلال كامل هذا الاسبوع الإشراف على برنامج تأهيله.
وستتواصل التحضيرات غدا انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف بالملعب الأولمبي بالمنزه.
ومن جهة أخرى يتواصل توافد مختلف العناصر الدولية حيث وصل مساء اليوم ايمن عبد النور في حين سيكون غدا الاثنين موعد التحاق اللاعبين الذين يخوضون مقابلاتهم اليوم الأحد في مختلف الملاعب في أوروبا.
أمّا بالنسبة إلى العناصر التي تنشط في البطولة الوطنية وخاضت مقابلات اليوم الأحد فستلتحق غدا على الساعة منتصف النهار بمقرّ التربّص.
ويلاقي المنتخب التونسي يوم الجمعة 15 نوفمبر الجاري ( س 20) نظيره الليبي في الجولة الاولى من تصفيات كأس إفريقيا الكاميرون 2021 قبل أن يخوض يوم 19 نوفمبر مقابلة الجولة الثانية مع منتخب غينيا الاستوائيّة في مالابو (س 20).
وتضمّ المجموعة العاشرة ايضا منتخب تنزانيا منافس المنتخب الوطني خلال الجولتين الثالثة والرابعة.
واكتفى لاعب الاتفاق السعودي نعيم السليتي بالعدو حول الميدان وقد أكدت الفحوصات والكشوفات التي أجراها اليوم عدم جاهزيته لخوض المباراتين القادمتين وهو في حاجة للراحة ، و سيواصل الإطار الطبي للمنتخب خلال كامل هذا الاسبوع الإشراف على برنامج تأهيله.
وستتواصل التحضيرات غدا انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف بالملعب الأولمبي بالمنزه.
ومن جهة أخرى يتواصل توافد مختلف العناصر الدولية حيث وصل مساء اليوم ايمن عبد النور في حين سيكون غدا الاثنين موعد التحاق اللاعبين الذين يخوضون مقابلاتهم اليوم الأحد في مختلف الملاعب في أوروبا.
أمّا بالنسبة إلى العناصر التي تنشط في البطولة الوطنية وخاضت مقابلات اليوم الأحد فستلتحق غدا على الساعة منتصف النهار بمقرّ التربّص.
ويلاقي المنتخب التونسي يوم الجمعة 15 نوفمبر الجاري ( س 20) نظيره الليبي في الجولة الاولى من تصفيات كأس إفريقيا الكاميرون 2021 قبل أن يخوض يوم 19 نوفمبر مقابلة الجولة الثانية مع منتخب غينيا الاستوائيّة في مالابو (س 20).
وتضمّ المجموعة العاشرة ايضا منتخب تنزانيا منافس المنتخب الوطني خلال الجولتين الثالثة والرابعة.
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