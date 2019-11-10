سوسة: الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة وبرمجة تشجير 235 هكتارا بالجهة

Dimanche 10 Novembre 2019
وات - احتفلت ولاية سوسة، صباح اليوم الاحد، بالعيد الوطني للشجرة تحت شعار "هيا نغرس شجرة... تونس ديما خضراء"، وذلك من خلال موكب انتظم على مستوى الطريق الحزامية في جزئه الواقع بمدينة حمام سوسة.
وتم بالمناسبة تشريك تلامذة المدارس وأشبال الكشافة في عملية غراسة الاشجار قصد تنمية الحس البيئي لدى هذه الفئة وحتى ينشأ التلاميذ على حب الشجرة واحترامها والزيادة في رقعة المساحات الخضراء داخل المؤسسات التربوية.
وتولى بالمناسبة، والي الجهة، عادل الشليوي، وسط أجواء احتفالية غراسة شجرة، إيذانا بانطلاق حضيرة لتشجير المكان سيتم خلالها غراسة 600 شجيرة زينة، وتعرّف على برنامج توزيع المشاتل لموسم 2019-2020 الذي يتضمن وضع 479000 شجيرة على ذمة المؤسسات العمومية والبلديات والمواطنين.
وتمّ في هذا الإطار، تقرير جملة من التدابير العملية لانجاح برنامج التّشجير الغابي والغراسات الرعويّة لموسم 2019-2020 يتم بمقتضاها تشجير 235 هكتارا، خاصّة وأن موسم التشجير الفارط كانت نتائجه دون المأمول، حيث لم تنجح سوى 47668 شجرة من جملة 117311 شجرة مغروسة من طرف البلديّات والمؤسسات العمومية والخواص، أي بنسبة نجاح قدّرت بـ30 بالمائة.
وتم بالمناسبة تشريك تلامذة المدارس وأشبال الكشافة في عملية غراسة الاشجار قصد تنمية الحس البيئي لدى هذه الفئة وحتى ينشأ التلاميذ على حب الشجرة واحترامها والزيادة في رقعة المساحات الخضراء داخل المؤسسات التربوية.
وتولى بالمناسبة، والي الجهة، عادل الشليوي، وسط أجواء احتفالية غراسة شجرة، إيذانا بانطلاق حضيرة لتشجير المكان سيتم خلالها غراسة 600 شجيرة زينة، وتعرّف على برنامج توزيع المشاتل لموسم 2019-2020 الذي يتضمن وضع 479000 شجيرة على ذمة المؤسسات العمومية والبلديات والمواطنين.
وتمّ في هذا الإطار، تقرير جملة من التدابير العملية لانجاح برنامج التّشجير الغابي والغراسات الرعويّة لموسم 2019-2020 يتم بمقتضاها تشجير 235 هكتارا، خاصّة وأن موسم التشجير الفارط كانت نتائجه دون المأمول، حيث لم تنجح سوى 47668 شجرة من جملة 117311 شجرة مغروسة من طرف البلديّات والمؤسسات العمومية والخواص، أي بنسبة نجاح قدّرت بـ30 بالمائة.
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