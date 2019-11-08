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انعقاد الدورة الرابعة من لقاءات الموارد البشرية المتوسطية يومي 15 و16 نوفمبر الجاري في سوسة

Vendredi 08 Novembre 2019

Vendredi 08 Novembre 2019
وات - تنعقد الدورة الرابعة من لقاءات الموارد البشرية المتوسطية هذا العام يومي 15 و16 نوفمبر 2019 في سوسة، بمشاركة أكثر من 1200 مسؤول بين مديري الموارد البشرية وخبراء وصناع قرار لمناقشة مستقبل الموارد البشرية، وفق الموقع الالكتروني للتظاهرة http://www.medrh.com/ وسيجتمع في هذه النسخة الرابعة من التظاهرة، التي تشرف على تنظيمها وزارة التكوين المهني والتشغيل، أكثر من عشرين محاضرا دوليا وأكثر من 1200 مهني مختص في الموارد البشرية وعشرات المنظمات الدولية والإفريقية لمناقشة كيفية تطوير أداء مهنة إدارة الموارد البشرية وإدارة المؤسسة وتبادل الخبرات.

وتتمحور هذه الدورة حول 4 محاور أساسية وهي نماذج الابتكار، وإدارة الكفاءات، والآفاق الجديدة للعمل والإدارة المعززة.
وسيتم تقسيم هذه المحاور إلى 4 نقاشات عامة و17 ندوة وورشات عمل و3 دورات تدريبية موزعة على 6 قاعات في نفس الوقت لتمكين كل مشارك من اختيار برنامجه الخاص وفقا لأولوياته.


وسيكون الابتكار والتطوير التكنولوجي، والتفكير في التصميم، ومساهمة الذكاء الاصطناعي في وظيفة الموارد البشرية، ووظائف الغد، وآفاق العمل الجديدة وإدارة الكفاءات ابرز المواضيع الذي سيتم تناولها في اليوم الأول من هذه التظاهرة وذلك من خلال 19 مداخلة سيؤمنها خبراء من تونس والمغرب وكندا والولايات المتحدة الأميريكية ومصر وفرنسا وتركيا وألمانيا.
وتتمييز هذه الدورة أساسا بمساهمة المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية الذي سيعقد 3 دورات تدريبية حصرية ومجانية حول تطبيقة "مالك" لفائدة المشاركين في التظاهرة.
وتتيح هذه التطبيقة للمؤسسات التي تقوم بإيداع ملفاتها والمتعلقة ببرامج تكوينية على المديين القصير والبعيد من خفض تكلفة معالجة الملفات.
كما سيتم أيضا تخصيص ورشة عمل خاصة بالتشغيل من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل (ANETI) حول موضوع التشغيلية وفرص التشغيل.
اما اليوم الثاني فسيخصص لموضوع "الإدارة المعززة كمحرك أساسي لسلسلة القيمة للمؤسسة"، حيث سيعقد لأول مرة نقاش مفتوح بين ممثلي مختلف الأقسام والوظائف الموجودة في الشركات على غرار الإدارة العامة، وإدارة الموارد البشرية، والإدارة المالية، وإدارة البيع والتسويق وإدارة الإنتاج.

  
  
     
  
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