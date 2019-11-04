سوسة:فتح بحث تحقيقي بخصوص وفاة عامل ونجاة اخر بعد انهيار طبقات من مقطع لاستخراج الحجارة بمنطقة عين مذاكر

Lundi 04 Novembre 2019



وات

- أفادت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 ايمان حميدة ان النيابة العمومية اذنت اليوم الاثنين بفتح بحث تحقيقي بخصوص وفاة عامل ونجاة اخر يوم الجمعة الماضي بعد انهيار طبقات من مقطع لاستخراج الحجارة بمنطقة عين مذاكر من معتمدية النفيضة وأوضحت ايمان حميدة في تصريح لوات ان النيابة العمومية اذنت بفتح بحث تحقيقي من اجل " القتل والجرح عن غير قصد الواقع والمتسبب عن قصور واهمال وعدم اخذ الاحتياطات اللازمة وعدم احترام القوانين الجاري بها العمل " وذلك وفق منطوق الفصلين 217 و225 من المجلة الجزائية عماد