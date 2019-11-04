البنوك التونسية تغيب عن قائمة 50 اقوى بنك افريقي لكنها تنال مواقع متقدمة في تصنيفات النجاعة والاقراض

Lundi 04 Novembre 2019



وات

- غابت البنوك التونسية ، عن قائمة أقوى 50 بنكا في إفريقيا، التي سيطرت على مراتبها الأولى ، بنوك من جنوب افريقيا ومصر، لكن بنك تونس العربي الدولى حل في المرتبة 54 وفق العدد الخاص لمجلة "جون افريك" حول القطاع المالي لسنة 2019 .وتصل اجمالي نتائج بنك تونس العربي الدولي الى نحو 5260 مليون دولار في حين حقق "بي هاش بنك " الذي حل في المرتبة 71 بنحو زهاء 3958 مليون دولار علما وان التقرير يصنف 200 بنكا الأولى افريقيا.وحل البنك الوطني الفلاحي، في المرتبة 74 باجمالي حصيلة في حدود 3833 مليون دولار متبوعا بالشركة التونسية للبنك التي حلت في المرتبة 77 بنحو 3495 مليون دولار.وحل بنك الأمان في المرتبة 89 بنحو 2928 مليون دولار والتجاري بنك في المرتبة 91 بنحو 2847 مليون دولار والبنك العربي لتونس في المرتبة 118 والبنك التونسي في المرتبة 120 والاتحاد الدولي للبنوك 122 والاتحاد البنكي للصناعة والتجارة في المرتبة 164 وبنك الزيتونة في المرتبة 181 .وحلت في صدارة قائمة اقوى 50 بنك افريقيا، 5 بنوك من جنوب افريقيا ومصر وهي على التوالي مجموعتي "ستاندارد "و فيرتستراند بنكينغ" و ستاندارد بنك اوف ساوث افريكا" والبنك الوطني المصري (مصر) ومجموعة " و اي بي اس اي بنك (جنوب افريقيا) .ونالت البنوك التونسية، ضمن قائمة افضل البنوك لمنطقة شمال افريقيا، 9 مراتب اذ حل بنك تونس العربي الدولي في المرتبة 23 و " بي هاش بنك" في المرتبة 28 والبنك الوطني الفلاحي في المرتبة 29 والشركة التونسية للبنك في المرتبة 30 وبنك الأمان في المرتبة 36 والبنك التونسي (47) والاتحاد الدولي للبنوك في المرتبة 48 .وحل "بي هاش بنك" في المرتبة 21 ضمن قائمة المؤسسات البنكية الافريقية الاكثر نجاعة في حين حلت 8 بنوك ضمن قائمة 50 بنك افريقيا الاكثر اقراضا و"هي بي هاش" بنك ( 4) والبنك التونسي (9) والبنك الوطني الفلاحي (11) والشركة التونسية للبنك (13) وبنك الامان (15) والاتحاد البنكي للصناعة والتجارة (17) وبنك تونس العربي الدولي ( 29) وبنك الزيتونة ( 42) .