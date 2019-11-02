المهدية: وفاة إمرأة وإصابة 7 عمّال في إنهيار سقف مسلخ دجاج

Samedi 02 Novembre 2019
توفيت عاملة صباح اليوم السبت 2 نوفمبر 2019 بعد سقوط سقف غرفة في شكل "سدة" لأحد مسالخ الدجاج بقصور الساف من ولاية المهدية، كما أصيب 7 عمال آخرين في الحادث وصفت حالت 2 منهم بالحرجة حسب مصدر أمني لاذاعة موزاييك.
ويعود سبب سقوط سقف المسلخ إلى عدم قدرته على تحمل ثقل ملفات الأرشيف التي وضعت فوقه، و تم الإذن بفتح تحقيق عدلي في الموضوع حسب نفس المصدر.
ويعود سبب سقوط سقف المسلخ إلى عدم قدرته على تحمل ثقل ملفات الأرشيف التي وضعت فوقه، و تم الإذن بفتح تحقيق عدلي في الموضوع حسب نفس المصدر.
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