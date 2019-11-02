Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim - Rissala Tahta Almaa  

المهدية: وفاة إمرأة وإصابة 7 عمّال في إنهيار سقف مسلخ دجاج

Samedi 02 Novembre 2019

Samedi 02 Novembre 2019
توفيت عاملة صباح اليوم السبت 2 نوفمبر 2019 بعد سقوط سقف غرفة في شكل "سدة" لأحد مسالخ الدجاج بقصور الساف من ولاية المهدية، كما أصيب 7 عمال آخرين في الحادث وصفت حالت 2 منهم بالحرجة حسب مصدر أمني لاذاعة موزاييك.


ويعود سبب سقوط سقف المسلخ إلى عدم قدرته على تحمل ثقل ملفات الأرشيف التي وضعت فوقه، و تم الإذن بفتح تحقيق عدلي في الموضوع حسب نفس المصدر.


  
  
     
  
cadre-7d71527aef710501b1da24ac734dd2f9-2019-11-02 12:59:38






0 de 0 commentaires pour l'article 192023



En continu

السبت 02 نوفمبر 2019 | 5ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:51 17:24 14:59 12:10 06:44 05:16
25°
 25° % 50 :الرطــوبة
تونــس 19°
4.1 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
25°-1928°-1823°-1625°-1616°-14
  • Avoirs en devises
    18097,2

  • (1 nov)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,15402 DT        1$ =2,82551 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 nov)   930,1 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572700063|192023 1207|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires