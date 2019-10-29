انطلاق فعاليات مسابقة وطنية في إعداد البيتزا بجربة تمهيدا لكأس العالم للبيتزا بإيطاليا في أفريل 2020

Mardi 29 Octobre 2019



باب نات

- انطلقت، اليوم الثلاثاء، بأحد الفضاءات السياحية بجربة، المسابقة الوطنية في إعداد "البيتزا"، التي تنتظم للمرة الثانية في تونس، بتنظيم من "الجمعية التونسية لمهنيي فن الطبخ"، من أجل اختيار المترشح لكأس العالم "للبيتزا" التي ستقام بإيطاليا في أفريل المقبل، وفق نوفل السهيلي، عضو هيئة تنظيم المسابقة.وشارك في هذه التظاهرة أكثر من 60 متسابقا من عدة جهات، توزعوا على خمس مسابقات فرعية مدرجة في مسابقة كأس العالم للبيتزا.ودارت اليوم مسابقتان تعلقتا بإعداد أسرع بيتزا، والتي نجح في إعدادها أحد الطهاة في 37 ثانية، وإعداد أكبر بيتزا عجينة 500 غرام دون طبخ.وستنتظم المسابقات الثلاث المتبقية غدا الاربعاء، وتهم ابتكار بيتزا حسب اختيار المشارك، وبيتزا "لابالا" بحجم يتراوح بين 60 صم ومتر و20 صم، وبيتزا "نابوليتان".كما ستنتظم حصة تذوق، قبل الإعلان عن تتويج المشاركين.وحضر المسابقة ممثلون عن جمعية مختصة من إيطاليا كأعضاء في لجنة التحكيم، وهي الجمعية المنظمة لكاس العالم، إلى جانب تونسيين يعملان في ايطاليا في اختصاص البيتزا، وأعضاء من الطهاة من تونس.واعتبر المشاركون أن حضور مثل هذه التظاهرة من شأنه إثراء تجاربهم في هذا الفن الذي يتطور يوما بعد آخر وتنمية خبراتهم، وفتح مجالات للتعارف، بما يساهم في اكتساب مزيد المهارات ومزيد الاتقان، مثمنين تفنن الطهاة التونسيين وإبداعهم في مجال إعداد البيتزا، سواء في تونس، أو في الخارج، حسب رأيهم.