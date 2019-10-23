7،5 مليون سائح استقبلتهم تونس الى حدود يوم 10 أكتوبر 2019

Mercredi 23 Octobre 2019
وات - استقبلت تونس منذ بداية سنة 2019 الى حدود يوم 10 اكتوبر 2019 نحو 7،5 مليون سائح أي ما يعادل ارتفاعا بنسبة 14،8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2018 وفق مؤشرات تولت نشرها وزارة الفلاحة.
وتطورت العائدات السياحية بدورها باكثر من 41 بالمائة خلال الفترة ذاتها لتبلغ قيمتها 4،6 مليار دينار.
وأحصت وزارة السياحة، من جهة أخرى، 25 مليون ليلة تم قضاؤها في مختلف مناطق البلاد منها 6 مليون ليلة تم قضاؤها بمنطقة جربة/جرجيس (زيادة بنسبة 5 بالمائة مقارنة بسنة 2018.
وسجلت المناطق السياحية المنستير/صقانس وياسمين الحمامات وتونس وسوسة تطورا بنسبة 18 بالمائة في مجال الليالي المقضاة خلال هذه الفترة.
يذكر ان تطورا هاما تمت ملاحظته على مستوى عدد السياح الوافدين من ليبيا (زيادة بنسبة 32،5 بالمائة) وفرنسا (15،4 بالمائة) والجزائر (8،4 بالمائة) والصين (8،4 بالمائة) وروسيا (5،4 بالمائة).
وتطورت العائدات السياحية بدورها باكثر من 41 بالمائة خلال الفترة ذاتها لتبلغ قيمتها 4،6 مليار دينار.
وأحصت وزارة السياحة، من جهة أخرى، 25 مليون ليلة تم قضاؤها في مختلف مناطق البلاد منها 6 مليون ليلة تم قضاؤها بمنطقة جربة/جرجيس (زيادة بنسبة 5 بالمائة مقارنة بسنة 2018.
وسجلت المناطق السياحية المنستير/صقانس وياسمين الحمامات وتونس وسوسة تطورا بنسبة 18 بالمائة في مجال الليالي المقضاة خلال هذه الفترة.
يذكر ان تطورا هاما تمت ملاحظته على مستوى عدد السياح الوافدين من ليبيا (زيادة بنسبة 32،5 بالمائة) وفرنسا (15،4 بالمائة) والجزائر (8،4 بالمائة) والصين (8،4 بالمائة) وروسيا (5،4 بالمائة).
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Par:karimyousef (France )
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