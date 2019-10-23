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صفاقس: النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس2 تفتح بحثا تحقيقيا في واقعة انتحال شخص لصفة طبيب

Mercredi 23 Octobre 2019

Mercredi 23 Octobre 2019
وات - مازالت الابحاث التي فتحتها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس2 بخصوص انتحال شخص لصفة طبيب، والعمل بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة جارية وذلك بغاية التعرف على الشخص والتحقق من هويته واتخاذ القرارات اللازمة في شانه، وفق ما افاد به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي صحفية (وات) بالجهة.

وذكر التركي ان هذه الابحاث التحقيقية جاءت على اثر تقدم مجموعة من الطلبة يوم 18 اكتوبر الجاري بشكاية لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس2 مفادها تفطنهم لانتحال شخص لصفة طبيب والعمل بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، واشار الى انه بعد الاستماع الى تصريحاتهم من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة ذاتها، تعهدت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الامن الجنوبية بصفاقس بموضوع البحث في الواقعة.


من ناحيته، اوضح مدير عام المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس منذر العابد انه بعد فتح ادارة المستشفى تحقيقا اداريا في الغرض بالتوازي مع البحث الامني وعودتها الى السجلات الادارية منذ سنة 2016 تبين انه لا وجود لاسم المضنون فيه، واكد ان الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفى يشترط تامينها من قبل الاطباء المباشرين وحتى طلبة كلية الطب المتربصين يباشرون خدماتهم التربصية تحت اشراف رؤساء الاقسام او المشرفين على حصص المناوبة.

  
  
     
  
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