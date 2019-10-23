عبد الفتاح مورو في الجلسة الممتازة بالبرلمان .. ''رئيس الجمهورية المنتخب يمثل اليوم وحدة الوطن ووحدة الشعب''

Mercredi 23 Octobre 2019



وات

- قال رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة، عبد الفتاح مورو، إن "كل فئات الوطن من نساء ورجال وأطفال وشباب، متحفزة لواقع جديد وبناء جديد وهي مسؤولية رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد" وذلك في كلمة القاها في انطلاق الجلسة العامة الممتازة اليوم الاربعاء المخصصة لاداء رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد اليمين الدستورية أمام أعضاء البرلمان وتابع مورو متوجها بكلامه إلى قيس سعيد، "سيدي الرئيس أنتم اليوم تمثلون وحدة الوطن ووحدة الشعب وتمثلون آمال وأحلام وتطلعات كل الشهداء أولئك الذين استشهدوا في مرحلة التحريروفي مرحلة البناء ثم مرحلة الثورة والتجديد، الذين كانوا يحملون هم الوطن في صدورهم وحبه في عقولهم".واعتبر أن قيس سعيد الذي انتخب بنسبة اكثر من 72 بالمائة من أصوات الناخبين، وصل إلى هذه المرحلة بعد انقضاء 90 يوما من مسار كامل أمنته أطراف كثيرة، وذلك إثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي يوم 25 جويلية الماضي، وتولى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر مهمة القائم بأعمال الرئاسة، وانطلاق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفي إعداد الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، مبرزا أن هذا المسار تعاضدت فيه جهود قوات الأمن والجيش الوطنيين والإعلاميين والهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري.وأكد مورو أن الرئيس المنتخب قيس سعيد، قام، قبل أن يقف هنا اليوم، بواجبه في التصريح بمكاسبه لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتصريح على الشرف بعدم انتمائه إلي أي حزب وكذلك عدم الجمع بين منصب الرئيس وأنشطة أخرى.يذكر أن هذه الجلسة الممتازة جرت بحضور أعضاء مجلس نواب الشعب القائم، ورئيس الجمهورية السابق فؤاد المبزع ورؤساء الحكومات السابقين، ورئيس الحكومة الحالي،وأعضاء الحكومة ومفتي الجمهورية التونسية وممثلي الهيئات والمنظمات الوطنية، وعدد من الشخصيات الوطنية، الى جانب عدد من رؤساء الاحزاب وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بتونس وكبير احبار اليهود بتونس وكبير اساقفة تونس .وقد اعتذر الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي عن حضور هذه الجلسة الممتازة بسبب تواجده بالخارج وفق تدوينة على صفحته في التواصل الاجتماعي .