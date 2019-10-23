الاتفاق على ابرام اتفاقية شراكة جامعية وعلمية بين وزارتي التعليم العالي التونسية ونظيرتها السينغالية

Mercredi 23 Octobre 2019



وات

- اتفق وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس مع نظيره وزير التعليم العالي والبحث والابتكار السينغالي شيخ عمر هان، على صياغة اتفاقية شراكة جامعية وعلمية بين البلدين تضبط الخطوط العريضة للتعاون، وذلك خلال لقاء جمعهما في إطار زيارة عمل أداها خلبوس إلى العاصمة السينغالية داكار يومي 21 و 22 أكتوبر الجاري في سياق انفتاح الجامعة التونسية على افريقيا الفرنكوفونية.وينتظر إمضاء هذه الاتفاقية خلال شهر نوفمبر القادم بمناسبة الزيارة التي سيؤدها الوزير السينغالي إلى تونس، وفق بلاغ نشر على الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي " الفيس بوك".وبحث الوزيران خلال اللقاء سبل تطوير تنقل الطلبة وتبادل الأساتذة الجامعيين الباحثين بين البلدين، وكيفية النهوض بالتعاون العلمي بين مختلف هياكل البحث بين الطرفين حول مختلف المحاور ذات الاهتمام المشترك.ويذكر أن وزير التعليم العالي سليم خلبوس شارك في إطار هذه الزيارة في الندوة السنوية للوكالة الجامعية الفرنكفونية التي التأمت بدكار على مدى اليومي الماضيين، وتمحورت حول " دور مؤسسات التعليم العالي والبحث في الفضاء الفرنكفوني في النهوض بالمدن المستدامة وتطوير التنقل الحضري".