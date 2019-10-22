Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Ehna-Kona-Fein  

الحكومة تستثني السيارات السياحية من توقيف الأداء على القيمة المضافة عند تنفيذ مشاريع في اطار هبات ممنوحة عبر التعاون الدولي

Mardi 22 Octobre 2019

Mardi 22 Octobre 2019
وات - تخطط تونس لإستثناء السيارات السياحية من الاقتناءات المنتفعة بتوقيف الأداء على القيمة المضافة عند تنفيذ مشاريع تمول عبر هبات، خلال العام المقبل، في وقت تتطلع فيه الحكومة الى تعبئة 300 مليون دينار عبر هذه الأداة التمويلية.

وعزت الحكومة، هذا الاجراء الذي أدرجته صلب مشروع قانون المالية لسنة 2020، الى اهمية مبالغ الهبات الممنوحة لفائدة الدولة والجمعيات الناشطة وبروز اشكاليات تطبيقية لتجسيم هذا الامتياز الجبائي.
وتنص مجلة الاداء على القيمة المضافة في فصلها 13 مكرر، على ان الاملاك والبضائع والاشغال والخدمات المسلمة بعنوان هبة للدولة او المؤسسات العمومية او الجمعيات المحلية او الجمعيات، تنتفع بتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة.

وتسعى الحكومة، من خلال هذا الاجراء، الى تشجيع الجهات المانحة على دعم التعاون الدولي مع تونس وملاءمة التشريع الجبائي مع تطور آليات التمويل في اطار التعاون الدولي.
ووسعت الحكومة، في خطوة اخرى، مجال اسناد الامتياز ليشمل اقتناءات المنشئات العمومية والهيئات الدستورية الى جانب الدولة او المؤسسات العمومية او الجماعات المحلية او الجمعيات المحدثة.
وقامت الحكومة، كذلك، بحصر الاقتناءات الممولة بهبة والمتنفعة بتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة على قائمة الاقتناءات المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في اطار التعاون وتعد الهبات من اهم خطوط التمويل التي تلقتها تونس منذ سنة 2010 والتي توسعت دائرتها على مستوى المانحين وعلى مستوى الهياكل المتحصلة عليها وكذلك القطاعات الموجهة اليها.

  
  
     
  
cadre-e300fddba1398a556322b01879086acb-2019-10-22 15:13:35






0 de 0 commentaires pour l'article 191391



En continu

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 | 23 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:03 17:36 15:09 12:11 06:33 05:06
27°
 27° % 57 :الرطــوبة
تونــس 22°
8.7 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
27°-2228°-2222°-1723°-1623°-15
  • Avoirs en devises
    18637,1

  • (21 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,15225 DT        1$ =2,82954 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 oct)   748,7 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1571758978|191391 1443|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires