تونس تشارك في الدّورة 66 للجنة الإقليميّة لمنظّمة الصحّة العالميّة بطهران

Vendredi 18 Octobre 2019
باب نات - شاركت وزيرة الصحّة بالنّيابة الدكتورة سنية بن الشيخ على رأس وفد هام في أشغال الدّورة 66 للجنة الإقليميّة لمنظّمة الصحّة العالميّة بطهران من (14 إلى 17 أكتوبر 2019)، وقد أكّدت في كلمة بالمناسبة حرص تونس المتواصل على الإلتزام بجميع المواثيق الدّوليّة الرّامية إلى بلوغ أهداف التنمية المستدامة بحلول سنة 2030، وذلك انسجاما مع اهتمامها بالصحّة كأحد مقوّمات حقوق الإنسان الجوهريّة.
وذكّرت بالجهود المبذولة من قبل الدّولة التونسيّة لضمان ديمومة التّغطية الصحيّة الشاملة لكافّة المواطنين التونسيّين ودعم حقوقهم في النّفاذ لخدمات صحيّة ذات جودة في مختلف الجهات وذلك بالعمل على تطوير وتقريب هذه الخدمات وإرساء مقوّمات الحوكمة الرّشيدة وإصلاح منظومة التّمويل واستغلال التكنولوجيا الحديثة للتصرّف وذلك ضمانا للشفافيّة وتعزيزا لحوكمة المستشفيات.
وعلى هامش أشغال الدّورة، إلتقت الدكتورة سنية بن الشيخ ثلّة من سامي المسؤولين في منظّمة الصحّة العالميّة وفي مقدّمتهم المدير العام والمدير الإقليمي لشرق المتوسّط. كما أجرت الوزيرة سلسلة من المحادثات مع عدد من نظرائها ومن بينهم وزراء الصحّة لإيران والسودان وقطر وسلطنة عمان ودجيبوتي تناولت بالخصوص سبل دعم التّعاون والشّراكة في المجال الصحّي.
وذكّرت بالجهود المبذولة من قبل الدّولة التونسيّة لضمان ديمومة التّغطية الصحيّة الشاملة لكافّة المواطنين التونسيّين ودعم حقوقهم في النّفاذ لخدمات صحيّة ذات جودة في مختلف الجهات وذلك بالعمل على تطوير وتقريب هذه الخدمات وإرساء مقوّمات الحوكمة الرّشيدة وإصلاح منظومة التّمويل واستغلال التكنولوجيا الحديثة للتصرّف وذلك ضمانا للشفافيّة وتعزيزا لحوكمة المستشفيات.
وعلى هامش أشغال الدّورة، إلتقت الدكتورة سنية بن الشيخ ثلّة من سامي المسؤولين في منظّمة الصحّة العالميّة وفي مقدّمتهم المدير العام والمدير الإقليمي لشرق المتوسّط. كما أجرت الوزيرة سلسلة من المحادثات مع عدد من نظرائها ومن بينهم وزراء الصحّة لإيران والسودان وقطر وسلطنة عمان ودجيبوتي تناولت بالخصوص سبل دعم التّعاون والشّراكة في المجال الصحّي.
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