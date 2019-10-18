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رئيس الجمهوريّة المنتخب يدعو مجدّدا إلى احترام الإعلاميين والمؤسسات الإعلاميّة وعدم التعرّض لأحد في جسده أو عرضه أو ماله

Vendredi 18 Octobre 2019

Vendredi 18 Octobre 2019
وات - دعا رئيس الجمهوريّة المنتخب قيس سعيّد اليوم الجمعة مجدّدا إلى احترام الإعلاميين والمؤسسات الإعلاميّة وأن لا يتم التعرض لأحد في جسده أو عرضه أو ماله.
وطالب سعيّد في كلمة صرح بها لوكالة تونس افريقيا للأنباء متوجها بها للرأي العام، بعدم الردّ على أيّ موقف مهما كان إلا بالفكرة قائلا: "ولا تقارعوا الفكرة إلا بمثلها ولا الحجّة بغير الحجّة ... العالم بأسره ينظر بإعجاب إلى تونس".
وفي هذا الصدد أعرب رئيس الجمهوريّة عن يقينه بأنّ الشعب التونسي سيبهر العالم كلّه بسمّو أخلاقه ووعيه بكلّ الدسائس والمؤامرات التي تحاك في الخفاء، وفق تعبيره، قائلا في هذا الجانب"لا تتركوا أحدا يندسّ بينكم".



وتوجه الى التونسيين بالقول " أنتم يا أبناء الشعب العظيم تقومون اليوم بثورة ثقافية غير مسبوقة يقف العالم كلّه تقديرا لكم وإعجابا غير مسبوق بدوره فلا تتركوا الفرصة لأحد لتشويهكم ولن يقدروا... واصلوا من أجل صنع تاريخ جديد لتونس قوامه مطالبكم المشروعة وتمسّككم بالقيم النبيلة وأوّلها الحريّة ونبل الأخلاق".

يذكر أنّ الرئيس المنتخب قيس سعيد قد فاز في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها ب72.71 بالمائة على منافسه رئيس قلب تونس نبيل القروي وسيؤدي الأربعاء القادم اليمين الدستورية خلال جلسة عامّة بالبرلمان.

  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 191212

Amor2  (Switzerland)  |Vendredi 18 Octobre 2019 à 15h 23m |           
هكذا ما تفاهمناش سيدي الرئيس ....!!!!
لان المثل يقول " الحلفاء ما تطيب كان بالرزام "
يجب عليك كذلك ان توجه نفس الخطاب لشرذمة الإعلاميين الذين هم سبب البلاء !!!
تخطي ان ظننت يوما ان الشعب سيلتزم بطلبك هذا اذا تعرض للشتيمة و القذف و السبب و الإهانة في دينه أو معتقده أو في كرامته .. فالشعب سيرد الصاع صاعين على نفايات الإعلاميين الذين يبثون الفرقة في صفوف المجتمع و سوف يكنسهم عن قريب كما كنس مجموعة كبيرة من الأحزاب الفاشلة و السياسيين البلهاء الذين أرهقوا الشعب بقميص عثمان لسنوات و الان الجبهة في مزبلة التاريخ ، فبوغلاب و العماري و القصوري و غيرهم من النباحين مصيرهم مكب نفايات مزبلة التاريخ و عن قريب

Sarramba  (Tunisia)  |Vendredi 18 Octobre 2019 à 14h 50m |           
ياسيدي الرئيس نودو أن تخاطب أعلام العار والخراب والاقصاء بنفس المبدء وتطلب منهم احترام الشعب في عرضه وشرفه و في ذكائه وفي حرياته

Fessi425  (Tunisia)  |Vendredi 18 Octobre 2019 à 14h 30m |           
و ماذا سيدي الرئيس إذا إعتدى الإعلام أو الصحافيون على ديننا أو على مقدساتنا أو على قرأننا الكريم أو على رسولنا صلى الله عليه و سلم أو على وطنينا بالكلام البذيء أو بسب و الشتم ؟ ماذا عليكم أن تفعلوا و أنتم على أعلى منصب في الجمهورية ؟



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