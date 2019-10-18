رئيس الجمهوريّة المنتخب يدعو مجدّدا إلى احترام الإعلاميين والمؤسسات الإعلاميّة وعدم التعرّض لأحد في جسده أو عرضه أو ماله

Vendredi 18 Octobre 2019



وات

- دعا رئيس الجمهوريّة المنتخب قيس سعيّد اليوم الجمعة مجدّدا إلى احترام الإعلاميين والمؤسسات الإعلاميّة وأن لا يتم التعرض لأحد في جسده أو عرضه أو ماله.وطالب سعيّد في كلمة صرح بها لوكالة تونس افريقيا للأنباء متوجها بها للرأي العام، بعدم الردّ على أيّ موقف مهما كان إلا بالفكرة قائلا: "ولا تقارعوا الفكرة إلا بمثلها ولا الحجّة بغير الحجّة ... العالم بأسره ينظر بإعجاب إلى تونس".وفي هذا الصدد أعرب رئيس الجمهوريّة عن يقينه بأنّ الشعب التونسي سيبهر العالم كلّه بسمّو أخلاقه ووعيه بكلّ الدسائس والمؤامرات التي تحاك في الخفاء، وفق تعبيره، قائلا في هذا الجانب"لا تتركوا أحدا يندسّ بينكم".وتوجه الى التونسيين بالقول " أنتم يا أبناء الشعب العظيم تقومون اليوم بثورة ثقافية غير مسبوقة يقف العالم كلّه تقديرا لكم وإعجابا غير مسبوق بدوره فلا تتركوا الفرصة لأحد لتشويهكم ولن يقدروا... واصلوا من أجل صنع تاريخ جديد لتونس قوامه مطالبكم المشروعة وتمسّككم بالقيم النبيلة وأوّلها الحريّة ونبل الأخلاق".يذكر أنّ الرئيس المنتخب قيس سعيد قد فاز في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها ب72.71 بالمائة على منافسه رئيس قلب تونس نبيل القروي وسيؤدي الأربعاء القادم اليمين الدستورية خلال جلسة عامّة بالبرلمان.