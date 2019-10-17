الالعاب العالمية العسكرية السابعة - تونس تشارك ب20 رياضيا في الملاكمة والتايكواندو والعاب القوى والجيدو

Jeudi 17 Octobre 2019



وات

- تشارك تونس ب20 رياضيا ينتمون الى المنتخبات الوطنية العسكرية للملاكمة والتايكواندو والعاب القوى والجيدو في الالعاب العالمية العسكرية السابعة التي تقام بمدينة يوهان الصينية من 16 الى 28 اكتوبر الجاري تحت اشراف المجلس الدولي للرياضة العسكرية.وستشهد هذه الدورة مشاركة اكثر من 10000 رياضي عسكري يمثلون 138 دولة سيتنافسون في 27 اختصاصا رياضيا.