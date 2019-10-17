الالعاب العالمية العسكرية السابعة - تونس تشارك ب20 رياضيا في الملاكمة والتايكواندو والعاب القوى والجيدو

Jeudi 17 Octobre 2019
وات - تشارك تونس ب20 رياضيا ينتمون الى المنتخبات الوطنية العسكرية للملاكمة والتايكواندو والعاب القوى والجيدو في الالعاب العالمية العسكرية السابعة التي تقام بمدينة يوهان الصينية من 16 الى 28 اكتوبر الجاري تحت اشراف المجلس الدولي للرياضة العسكرية.
وستشهد هذه الدورة مشاركة اكثر من 10000 رياضي عسكري يمثلون 138 دولة سيتنافسون في 27 اختصاصا رياضيا.
وستشهد هذه الدورة مشاركة اكثر من 10000 رياضي عسكري يمثلون 138 دولة سيتنافسون في 27 اختصاصا رياضيا.
En continu
- 11:26 ملازم، و الا موش لازم
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:09
|17:43
|15:14
|12:12
|06:28
|05:02
|
21°
|21°
|% 94
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
0.5 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|21°-20
|28°-19
|32°-20
|31°-22
|31°-21
Follow @babnet_Tunisie
(275 197) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(203 334) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(186 499) آخر عمليات سبر الآراء..
(147 614) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(127 705) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(115 906) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 90 713) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 88 707) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 86 505) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 85 673) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 85 215) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 67 473) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 539) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 65 952) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 64 337) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 62 091) خطير جدا.. C'est très grave
( 60 394) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 58 876) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 56 751) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 56 563) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
Par:essoltan (France )
Sur: الكاف: قوات الأمن تتصدي لعدد من المحتجين من العاطلين عن العمل حاولوا اجتياز الحدود التونسية الجزائرية