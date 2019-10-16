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قابس: وقفات احتجاجية استعدادا ليوم الغضب على خلفية تواصل تعطل مشروع المستشفى الجامعي

Mercredi 16 Octobre 2019

Mercredi 16 Octobre 2019
وات - نفذت، اليوم الأربعاء، النقابات الأساسية للصحة والتربية والتعليم والنفط والمواد الكيميائية بولاية قابس، وقفات احتجاجية بساعة وفق رزنامة أعدها الاتحاد الجهوي للشغل تشمل كل الهياكل النقابية.

وطالبت هذه النقابات خلال هذه الوقفات، بانجاز المستشفى الجامعي المعلن عنه في المجلس الوزاري المنعقد بقابس في 25 جوان 2015، منتقدة رئاسة الحكومة لتسببها في التعطل الحاصل في هذا المشروع الذي يعتبره الاتحاد الجهوي للشغل وكافة أبناء ولاية قابس من الاستحقاقات الصحية الهامة للجهة.
وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقابس قد أصدر يوم 09 أكتوبر 2019 بيانا أدان فيه بشدة ما اعتبره "مرورا بمشروع المستشفى الجامعي بقابس من مرحلة المماطلة والتسويف الى مرحلة الإلغاء التام"، معتبرا أن "هذه الخطوة تمثل ضربا لحق مواطني جهة قابس في المرفق الصحي اللائق بعد المعاناة التي دامت طوال عقود وتراجعا عن كل الوعود المضمنة في الاتفاقات المبرمة مع رئاسة الحكومة ووزارة الإشراف"، وفق نص البيان.

ودعا المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقابس، كافة هياكله النقابية في كل القطاعات الى الشروع في تحركات احتجاجية تتوج بيوم غضب جهوي.
كما دعا المكتب كافة مكونات المجتمع المدني إلى التجند صفا واحدا لانتزاع حق الجهة في مرفق صحي لائق في أقرب الآجال من أجل وضع حد لمعاناة الآلاف من أهالي الجهة.

  
  
     
  
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