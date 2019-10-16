المهدية: تقديرات بتسجيل صابة قياسية من الزيتون خلال موسم 2019-2020

Mercredi 16 Octobre 2019
وات - توقع رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة بالمهدية، كمال الطاهري، اليوم الأربعاء، تسجيل صابة قياسية من الزيتون تقدر بنحو 252 الف طن، أي ما يعادل 280 بالمائة من معدل الإنتاج الجهوي السنوي.
وبيّن الطاهري، في تصريح إعلامي، أن هذه الكميّة تعادل حوالي 50 ألف طن من الزيت، مشيرا إلى أن عدد الزياتين بالجهة تناهز 7ر5 مليون أصل زيتون منها 75 أصل بيولوجي تمتد مجملها على مساحة تقارب 160 ألف هكتار.
وأوضح المتحدث، أن الاستعدادات التي تم اتخاذها منذ شهر جوان المنقضي تشير إلى إمكانية استعمال 200 وحدة تحويل من جملة 229 وحدة منتصبة بالولاية.
وينتظر، وفق نفس المصدر، أن يوفر موسم الزيتون بالجهة حوالي مليوني يوم عمل، منها مليون و400 ألف يوم في مجال الجني و600 ألف يوم عمل في ميدان التحويل.
وأضاف الطاهري، في ذات الصدد، أن خطة تصرف في مادة المرجين تم برمجتها بعد اجتماعات محلية وجهوية ومعاينة لحوالي 14 مصبا، 8 منها جماعية و6 فردية مع إدراج مقترحات بإنشاء مصبين اثنين لاستيعاب هذه المادة وايجاد حل سريع لمصب معتمدية سيدي علوان فيما يتعلق بالتأثيرات البيئية.
وبيّن الطاهري، في تصريح إعلامي، أن هذه الكميّة تعادل حوالي 50 ألف طن من الزيت، مشيرا إلى أن عدد الزياتين بالجهة تناهز 7ر5 مليون أصل زيتون منها 75 أصل بيولوجي تمتد مجملها على مساحة تقارب 160 ألف هكتار.
وأوضح المتحدث، أن الاستعدادات التي تم اتخاذها منذ شهر جوان المنقضي تشير إلى إمكانية استعمال 200 وحدة تحويل من جملة 229 وحدة منتصبة بالولاية.
وينتظر، وفق نفس المصدر، أن يوفر موسم الزيتون بالجهة حوالي مليوني يوم عمل، منها مليون و400 ألف يوم في مجال الجني و600 ألف يوم عمل في ميدان التحويل.
وأضاف الطاهري، في ذات الصدد، أن خطة تصرف في مادة المرجين تم برمجتها بعد اجتماعات محلية وجهوية ومعاينة لحوالي 14 مصبا، 8 منها جماعية و6 فردية مع إدراج مقترحات بإنشاء مصبين اثنين لاستيعاب هذه المادة وايجاد حل سريع لمصب معتمدية سيدي علوان فيما يتعلق بالتأثيرات البيئية.
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:10
|17:44
|15:15
|12:12
|06:27
|05:01
|
20°
|19°
|% 68
|:الرطــوبة
|تونــس
|18°
|
1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|19°-18
|27°-17
|28°-19
|32°-20
|32°-22
Follow @babnet_Tunisie
(267 388) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(203 177) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(186 398) آخر عمليات سبر الآراء..
(147 557) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(127 127) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(115 692) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 90 173) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 86 352) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 85 860) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 84 017) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 83 644) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 67 420) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 450) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 65 699) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 64 262) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 63 233) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 62 042) خطير جدا.. C'est très grave
( 59 564) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 57 241) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 56 695) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
Par:mandhouj (France )
Sur: رؤساء بلديات مدن المغرب العربي والساحل الإفريقي يصدرون ''علان تونس'' لضمان تنمية محلية شاملة لشعوب المنطقة