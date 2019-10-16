المهدية: تقديرات بتسجيل صابة قياسية من الزيتون خلال موسم 2019-2020

Mercredi 16 Octobre 2019



وات

- توقع رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة بالمهدية، كمال الطاهري، اليوم الأربعاء، تسجيل صابة قياسية من الزيتون تقدر بنحو 252 الف طن، أي ما يعادل 280 بالمائة من معدل الإنتاج الجهوي السنوي.وبيّن الطاهري، في تصريح إعلامي، أن هذه الكميّة تعادل حوالي 50 ألف طن من الزيت، مشيرا إلى أن عدد الزياتين بالجهة تناهز 7ر5 مليون أصل زيتون منها 75 أصل بيولوجي تمتد مجملها على مساحة تقارب 160 ألف هكتار.وأوضح المتحدث، أن الاستعدادات التي تم اتخاذها منذ شهر جوان المنقضي تشير إلى إمكانية استعمال 200 وحدة تحويل من جملة 229 وحدة منتصبة بالولاية.وينتظر، وفق نفس المصدر، أن يوفر موسم الزيتون بالجهة حوالي مليوني يوم عمل، منها مليون و400 ألف يوم في مجال الجني و600 ألف يوم عمل في ميدان التحويل.وأضاف الطاهري، في ذات الصدد، أن خطة تصرف في مادة المرجين تم برمجتها بعد اجتماعات محلية وجهوية ومعاينة لحوالي 14 مصبا، 8 منها جماعية و6 فردية مع إدراج مقترحات بإنشاء مصبين اثنين لاستيعاب هذه المادة وايجاد حل سريع لمصب معتمدية سيدي علوان فيما يتعلق بالتأثيرات البيئية.