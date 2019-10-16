الملتقى الدولي لفيلم مكافحة الفساد في دورته الثانية من 17 إلى 20 أكتوبر بمدينة الثقافة

Mercredi 16 Octobre 2019



وات

- تنطلق يوم غد الخميس بمدينة الثقافة بتونس العاصمة الدورة الثانية للملتقى الدولي لفيلم مكافحة الفساد لتتواصل إلى غاية يوم 20 من شهر أكتوبر الحالي.وتفتتح الدورة بفيلم "فتريّة" للمخرج التونسي وليد الطايع ويتقاسم بطولته كل من عيسى حراث وريم حمروني وجمال مدّاني وصباح بوزويتة ونادية سايجي.ويشارك في المسابقة الرسمية للملتقى 22 فيلما قصيرا منها 3 من تونس هي "أتركوا يمليخا وشأنه" (إخراج جهاد بن سليمان) و"بو العيلة" (إخراج مرتضى الغنوشي) و"حالة عادية" (إخراج جماعي) إلى جانب 19 فيلما قصيرا من بلدان مختلفة من أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية على غرار الجزائر ومصر والسودان وفلسطين وقطر وتركيا واليونان والمملكة المتحدة وغانا والمكسيك والأرجنتين وإيران وأندونيسيا .ويحافظ الملتقى على ركائزه الأساسية التي انبنى عليها في الدورة الفارطة، فإلى جانب مسابقة الأفلام القصيرة، يتضمن البرنامج مسابقة التحقيقات الصحفية ومسابقة السيناريو الرامية إلى تشجيع السينمائيين الهواة على إنتاج أفلام تعالج قضايا الفساد بلغة سينمائية وذلك تحت إشراف وتأطير أساتذة مختصين ويتمتعون بخبرة في المجال.وتشهد مسابقة التحقيقات الصحفية 10 أعمال من تونس والمغرب وموريتانيا ومصر والجزائر وألمانيا.فيما يتنافس على جوائز مسابقة السيناريو 9 مشاريع أفلام.وتترأس الممثلة التونسية وحيدة الدريدي لجنة تحكيم الأفلام القصيرة التي تضم كلا من هدى العمري (تونس/فرنسا) وهشام عيوش (فرنسا).أما لجنة تحكيم مسابقة التحقيقات الصحفية فتتألف من الصحفيين هشام علام (مصر) مبروكة خذير (تونس) وليد الماجري (تونس).وتتكون لجنة تحكيم السيناريوهات من جليلة بوكاري وخالد بوزيد وسعاد بن سليمان (تونس).ووفق الرئيس الشرفي للملتقى الدولي لفيلم مكافحة الفساد، العميد شوقي طبيب، فإن هذه التظاهرة تهدف إلى فتح الأفق أمام المخرجين التونسيين خاصة منهم الهواة قصد طرح قضايا الفساد من زاوية الثقافة وبعيون الفن والفنانين، في مقاربة تعتمد الثقافة كأحد أهم محاور المقاومة.وأضاف ان هذا الملتقى "لا يسعى لتقديم تقرير بسيط، بل يُعدّ نقطة بداية للتفكير، وأداة لتحميل المسؤوليات، ووسيلة لتشجيع المخرجين والمشاهدين على التفكير والإبداع من أجل الإصلاح والتغيير الفعليين بعيدا عن الروتين المؤسساتي".