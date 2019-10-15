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دوريّة حرس وطني تضبط بسبيطلة ثلاثة أشخاص يحملون جنسيّة دولة مجاورة بصدد اجتياز الحدود الجزائريّة التّونسيّة خلسة

Mardi 15 Octobre 2019

Mardi 15 Octobre 2019
وات - ضبطت دوريّة تابعة لمركز الحرس الوطني بسبيطلة من ولاية القصرين، أمس الاثنين، ثلاثة أشخاص يحملون جنسيّة دولة مجاورة بصدد اجتياز الحدود الجزائريّة التّونسيّة خلسة.

وبمراجعة النّيابة العموميّة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، أذنت للمركز المذكور بالاحتفاظ بهم ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم من أجل "الدّخول الى التّراب التّونسي على غير الصّيغ القانونيّة".


  
  
     
  
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