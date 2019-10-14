Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Ba3id 3annak  

قابس: الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يطالب بالتعامل بجدية مع استحقاقات الولاية

Lundi 14 Octobre 2019

Lundi 14 Octobre 2019
وات - أصدر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بقابس في أعقاب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها اليوم على خلفية تواصل تعطل ملف المستشفى الجامعي، بيانا دعا فيه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكافة الجهات المعنيّة إلى تحمل مسؤولياتهم والتعامل بجدية مع استحقاقات ولاية قابس.

وطالب الاتحاد في ذات البيان، بتحديد جدول زمني لانجاز المستشفى الجامعي ومركز الحروق البليغة وكلية الطب وكافة المشاريع المعطلة التي تعهدت الحكومات المتعاقبة بانجازها لفائدة الجهة، وبضبط مراحل الانجاز الفعلي والالتزام بها.


كما طالب، بوضع حد للتسويف والمماطلة والتقيد بما تلزمه المسؤولية والوطنية، معبرا عن استعداده لمواصلة النضال وتصعيده من أجل تحقيق كافة المطالب المشروعة التي انتظرتها الجهة طيلة عقود، وفق نص البيان.

  
  
     
  
cadre-9b07de202fc8decfbef4d2872a9fd62a-2019-10-14 20:04:56






0 de 0 commentaires pour l'article 190983



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الاثنين 14 أكتوبر 2019 | 15 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:13 17:47 15:17 12:12 06:25 04:59
24°
 24° % 73 :الرطــوبة
تونــس 23°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
24°-2327°-2024°-1926°-1827°-20
  • Avoirs en devises
    18537,5

  • (14 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,14431 DT        1$ =2,85335 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 oct)   1451,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1571080252|190983 134|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires