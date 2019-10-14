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رئيس الجمهورية يشرف على موكب إزاحة الستار عن لوحة شارع ''الطاهر بن عمار''

Lundi 14 Octobre 2019

Lundi 14 Octobre 2019
باب نات - أشرف رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الاثنين 14 أكتوبر 2019 على موكب إزاحة الستار عن لوحة شارع " الطاهر بن عمار " بضاحية قرطاج أميلكار بحضور عائلة المرحوم الطاهر بن عمار وإطارات الجهة وأعضاء المجلس البلدي وعدد من الشخصيات الوطنية.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أثنى رئيس الجمهورية على مبادرة المجلس البلدي بقرطاج التي من شأنها تخليد ذكرى أحد أبرز الشخصيات الوطنية، الوزير الأكبر ورئيس الحكومة التونسية الذي وقّع على وثيقة الاستقلال التّام في 20 مارس 1956


  
  
     
  
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