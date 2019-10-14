نابل 2: قيس سعيد يفوز بالمرتبة الاولى ب67 فاصل 41 بالمائة من اصوات المقترعين

Lundi 14 Octobre 2019



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نابل1: فوز قيس سعيد ب120374 صوتا مقابل 46169 صوتا لنبيل القروي

- فاز المترشح المستقل قيس سعيد بالمرتبة الاولى في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية بالدائرة الانتخابية نابل 2 بتحصله على 67 فاصل 41 بالمائة من الاصوات التى قدرت ب85742 صوتا مصرح بها من مجموع 127176 صوتا.وتحصل المترشح الثاني نبيل القروي عن حزب قلب تونس على 32 فاصل 52 بالمائة من مجموع الاصوات المصرح بها وب41434 صوتا وفق ما نشرته الهيئة الفرعية للانتخابات بعد اتمام عملية العد والفرز التي تواصلت على امتداد اكثر من 9 ساعات بمركز التجميع بقرنبالية.وكانت النتائج النهائية الاولية على النحو التالي: عدد اوراق التصويت المصرح بها: 127176 صوتا عدد الناخبين المرسمين: 211165 ناخبا عدد المقترعين: 129448 ناخبا عدد اوراق التصويت الملغاة: 1814 ورقة عدد اوراق التصويت البيضاء:458 ورقة وبلغت نسبة المشاركة بدائرة نابل 2 في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية 61 فاصل 30 بالمائة.انتهت صباح اليوم الاثنين عملية فرز أصوات الناخبين المصرح بها للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في دورها الثاني وقد أسفرت عن فوز قيس سعيد بحصوله على 120374 صوتا على منافسه نبيل القروي الذي تحصل على 46169 صوتا.وقد بلغ عدد الأصوات المصرح بها 166543 صوتا وعدد الأوراق البيضاء 603 اوراق في حين بلغ عدد الاوراق الملغاة 2991 ورقة.وقد بلغت نسبة إقبال الناخبين على التصويت أمس الأحد بالدائرة الانتخابية نابل 1 التي تضم 260248 ناخبا، 46 فاصل 14 بالمائة.